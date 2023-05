Zwaarden, bogen, capes: op De Grijze Jager Dag komt een populaire kinderboekenreeks tot leven

Zaterdag vond in museum Archeon in Alphen aan den Rijn de tiende editie van De Grijze Jager Dag plaats, een evenement voor fans van de fantasyboeken van de Australische schrijver John Flanagan. Bijna nergens worden de boeken zo verslonden als in Nederland.

‘Zijn er echte Grijze Jagers aanwezig?’ Op de tribune gaan handen, bogen en houten zwaarden juichend de lucht in. Een acteur zwaait met zijn zwaard terwijl wordt omgeroepen dat het toneelstuk is gebaseerd op de De Grijze Jager. De fandag rond de populaire kinderboekenreeks trekt naast veel jonge kinderen ook twintigers en enkele volwassenen in mosgroene capes.

De Grijze Jager Dag beleefde zaterdag de tiende editie in het historische openluchtmuseum Archeon in Alphen aan den Rijn. De Australische auteur John Flanagan (79) schreef het verhaal aanvankelijk voor zijn zoon, als verhaaltje voor het slapengaan. Araluen (een soort Engeland) is een wereld vol ridders en draken die te vergelijken valt met het decor van Game of Thrones. De Grijze Jagers, een soort boswachters annex spionnen, moeten waken over de veiligheid van Araluen.

Bijna nergens ter wereld worden de boeken zo verslonden en geleefd als in de Lage Landen. Sinds de eerste uitgave in 2007 zijn er bijna twee miljoen papieren exemplaren verkocht in Nederland en Vlaanderen. Daarmee is het, na Australië en de VS, de grootste afzetmarkt van de fantasyreeks. Vorige week verscheen deel zeventien in vertaling.

Ondertussen is er een Grijze Jager-zomerkamp, een Grijze Jager Fanclub met meer dan achthonderd leden en de Grijze Jager Dag in het Archeon. In het park kunnen kinderen spellen doen gebaseerd op de boeken: boogschieten, vuur maken, zwaardvechten.

Vanaf deel één van de serie volgt de lezer Wil, een jonge tiener die in de leer gaat bij een Grijze Jager en tijdens alle avonturen steeds meer vaardigheden opdoet: boogschieten, geruisloos sluipen, sporen lezen. ‘Dat vind ik ook het leukst aan de boeken’, zegt de 14-jarige Cai Rea. ‘Ik begon als jonge tiener met deze boeken. Je groeit dan haast samen met Wil op.’

Van zoon op vader

Cai doet ook aan live-action role-playing (LARP, het heropvoeren van historische of fictieve gebeurtenissen, red.) en lijkt een tot leven gekomen personage. Al jaren is hij als een van de eerste binnen bij het evenement in het Archeon. Hij stond vorig jaar zelfs op de posters. Zijn enthousiasme sloeg over op zijn vader, Michiel Woltering.

‘Ik ging de boeken van Cai lezen en werd ook gegrepen door die wereld. Het is ook leuk om samen met je zoon op te pakken.’ Woltering stak zijn vriendin ermee aan en intussen is de hele familie in de ban van de Grijze Jagers geraakt. ‘Af en toe doen we ook weekendjes in thema, maar dit is wel de grote dag.’

Uitgeverij Gottmer en educatief belevingspark Archeon organiseren de Grijze Jager Dag samen. ‘John Flanagan is hier zelf een aantal keer geweest, voor het laatst in 2019’, zegt Archeon-directeur Monique Veldman. ‘Hij is telkens diep vereerd en een beetje verbaasd. In Australië en Amerika zijn er ook fandagen, maar die zijn niet zo groot als bij ons.’

Fans (en ook hun hondjes) zijn herkenbaar aan de groene capes en bogen. Beeld Marcel van den Bergh

‘Elk jaar zijn we weer positief verrast door het enthousiasme’, zegt Jet Huigsloot, die bij Gottmer de marketing van de serie doet. Dat het succes zó groot is vindt Veldman moeilijk te verklaren, maar een aantal oorzaken kan ze wel noemen.

‘De boeken zijn natuurlijk goed. Daarnaast willen we altijd een half jaar na de Australische publiciteitsdatum de vertaling hebben, dat is best snel. Bovendien schrijft John Flanagan snel. Een lezer hoeft dus niet lang te wachten op een nieuw deel, bijna elk jaar is er een nieuw boek. Voor een boekenreeks is het belangrijk dat je kunt doorlezen, je wil niet te lang wachten.’

Meer dan 2.000 bezoekers

Het idee voor de Grijze Jager Dag kreeg Huigsloot doordat de uitgeverij overladen werd met fanmail. Jaarlijks ontvangen ze nu tussen de 2.000 en 2.500 bezoekers. Uit een van die fandagen ontstond bij fans het idee voor een fanclub. ‘Sindsdien is het een eigen leven gaan leiden.’

De Grijze Jager Fanclub heeft in het Archeon een kraam met boekenleggers en inschrijfformulieren. Voorzitter Rosalie de Beus (21) heeft de club in 2018 opgericht nadat ze andere fans had ontmoet bij de Grijze Jager Dag. Maandelijks verschijnt er een nieuwsbrief en een aantal keer per jaar organiseren ze wat. ‘Dan zijn we met ongeveer dertig leden tussen de 15 en 30 jaar oud.’

Voor de uitgelezen fans begon John Flanagan in 2011 met een tweede reeks, Broederband. Daarvan zijn inmiddels ook negen delen verschenen, waarvan twee trilogieën. Het is een verhaal over Vikingen dat zich in dezelfde wereld afspeelt als De Grijze Jager. Sinds enkele jaren heeft ook Broederband een rol in de fandag.

Beeld Marcel van den Bergh

Om het Archeon dit weekend tot leven te laten komen, kamperen er ongeveer tweehonderd Vikingen in het openluchtmuseum. ‘Mensen uit binnen- en buitenland die het heerlijk vinden om naast hun normale baan eventjes Middeleeuws te leven’, zegt Archeon-directeur Veldman. ‘Ze helpen mee met Broederbandspellen, waaronder de stormbaan.’

Dan klinkt ineens een diep tromgeroffel en schalt een kraakheldere hoorn door het park. ‘Er staat wel muziek op het programma, maar dit herken ik niet’, zegt Veldman. ‘Volgens mij zijn het de Vikingen.’