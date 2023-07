‘Zwaanmeer’ herschrijft Tsjaikovski’s ballet. Heeft die prins ooit toestemming gevraagd voor een kus? ★★★☆☆

Marie-Mae van Zuilen (op de achtergrond) en Steven Ivo in ‘Zwaanmeer’ van hiphoptheatercollectief Dieheleding. Beeld Derk Stenvers

Waarom is het in sprookjes vaak de prins die een betovering moet verbreken? Wat als de dames in kwestie helemaal niet op deze opdringerige gasten zitten te wachten? Heeft zo’n prins eigenlijk ooit om toestemming gevraagd voor een kus?

Onder het motto ‘de dans eruit, de beat erin’ onderzoekt hiphoptheatercollectief Dieheleding via Tsjaikovski’s ballet Het zwanenmeer (1877) de consequenties van consent voor romantische liefde. Regisseur Jip Vuik schreef samen met de spelers een ritmisch taalduet vol (binnen)rijm, assonanties en alliteraties. In rapbattle-setting nemen Marie-Mae van Zuilen en Steven Ivo het publiek mee in het verhaal: prins Siegfried wordt verliefd op Odette, die vervloekt is en overdag een zwaan is.

Maar gaandeweg komt Odette/Van Zuilen in opstand tegen de verteltraditie. Waarom wordt Odettes vloek pas verbroken als een man verliefd wordt op haar? ‘Ik wil dat het mijn keuze is.’

Ondertussen reflecteren de performers op eigen ervaringen met grensoverschrijdend gedrag. Wanneer hebben ze iets laten begaan, wanneer hebben ze zelf een grens overschreden? Van Zuilen: ‘Het is lekker om die macht te voelen.’ Waarom zijn sommige vragen in de ene context overbodig, en in een andere niet?

Zwaanmeer zit vol interessante aanzetjes, al worden de onderlinge confrontaties vaak niet ver genoeg op de spits gedreven. Dat is jammer: de potentiële pijn en schaamte van de spelers blijven door het gehaaste karakter nog te schematisch. Als het echt spannend wordt, grijpen ze vaak snel weer terug op de anekdote.

De voorstelling benadrukt vooral de complexiteit van intimiteit en veiligheid. Romantiek zonder risico op grensoverschrijdend gedrag, zonder roekeloos vertrouwen op lichaamstaal en zonder blinde vlekken: het lukt simpelweg niet. Ook post-#MeToo gaan Siegfried en Odette samen ten onder.