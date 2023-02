Zuiderstrandtheater verhuist voor een habbekrats van Scheveningen naar Brabant

Het Zuiderstrandtheater, aan het havenhoofd van Scheveningen.

Het Zuiderstrandtheater aan de haven van Scheveningen krijgt een tweede leven in Oss. Tussen 2015 en 2021 diende het ‘bouwpakkettheater’ met ruim duizend stoelen als tijdelijk onderkomen voor het Residentie Orkest en het Nederlands Dans Theater (NDT), omdat de Dr. Anton Philipszaal en het Lucent Danstheater in Den Haag werden gesloopt.

Een ‘buitenkans’ voor Oss

Door de komst van het nieuwe cultuurcomplex Amare in 2021 is het Zuiderstrandtheater overbodig geworden. Het tijdelijke theater aan het strand wordt op 16 februari officieel overgedragen aan de gemeente Oss. Daar zal het worden herbouwd als permanente nieuwe grote zaal van Theater de Lievekamp. Een ‘buitenkans’, zo oordeelde het stadsbestuur van Oss eerder. De Brabantse gemeente betaalt 1,1 miljoen euro voor het theater plus de kosten voor het demonteren en transport. Het Zuiderstrandtheater kostte de gemeente Den Haag oorspronkelijk 14 miljoen euro.

‘We hebben al lange tijd nieuwbouwplannen’, zegt directeur Coen Bais van de Lievekamp. ‘We willen circulair bouwen. We kunnen 70 procent van het Zuiderstrandtheater hergebruiken.’ De bedoeling is dat de zaal in 2025 in Oss in gebruik kan worden genomen. In 2027 moet het hele theatercomplex klaar zijn. De huidige grote zaal in Oss (660 stoelen) zal worden hergebruikt als middelgrote zaal. ‘Het is geen verbouwing, maar echt nieuwbouw’, aldus Bais’, ‘maar wel zoveel mogelijk met bestaande bouwdelen.’

Bunker voor de elite

In Den Haag was er aanvankelijk veel kritiek op de komst van het Zuiderstrandtheater, dat werd gebouwd op het Norfolk-terrein, een voormalige containerterminal aan de Scheveningse haven. Critici vonden het een ‘bunker voor de elite’. Maar al snel werd het een populaire culturele plek aan de haven. In de Haagse gemeenteraad gingen zelfs stemmen op om het tijdelijke theater juist permanent te behouden.

Maar dat werd wat veel van het goede met de oplevering van Amare. Naast het Haagse stadhuis staat nu een nieuw cultuur- en onderwijscomplex van het Residentie Orkest, het Nederlands Danstheater en het Koninklijk Conservatorium. Onder een dak zitten onder meer leslokalen, een danstheater (1.300 stoelen), een concertzaal (1.500 zitplaatsen of 2.500 staanplaatsen), een conservatoriumzaal (600 plaatsen), de Amare Studio (een repetitiezaal van het orkest waar 200 bezoekers in passen) en de NDT Blackbox, ook een repetitiezaal.

Als het Zuiderstrandtheater is afgebroken, komen op de plek van het theater en de parkeerplaats twee wooncomplexen met appartementen tot 1,9 miljoen euro. Ze vormen het sluitstuk van een nieuwbouwwijk op de de grens van Scheveningen en Duindorp.