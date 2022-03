Zowel popsensatie Antoon als zijn uitzinnige publiek klappen uit elkaar van pure levensvreugde ★★★★☆

De Nederlandse zanger en rapper Antoon tijdens zijn optreden in TivoliVredenburg, Utrecht. Beeld Ben Houdijk

Al heeft iedere culturele ondernemer zijn eigen coronaverhaal: geen artiest zal de pandemie zo rauw op zijn dak hebben gekregen als de Hoornse zanger en pophitschrijver Antoon. Valentijn Antoon Verkerk, zijn volle naam, werd ontdekt door de rapper en muziekleraar Twan van Steenhoven alias Big2 als zeer getalenteerde student aan de Herman Brood Academie.

Antoon kreeg de juiste duwtjes, en in 2020 werden zijn eerste liedjes klappers in de streamlijsten en op TikTok. Hyperventilatie werd hét Nederlandstalige popnummer voor een jong tot jongvolwassen publiek dat graag meezingt met niet al te gecompliceerde dichtregels als: ‘Die chick wil een relatie, maar daarvoor heb ik de tijd niet’.

Antoon schreef daarna hits aan de lopende band, vaak voorzien van zijn eigen beats en een feilloos gevoel voor wat nú leuk en fris is. Liedjes waarin het woord ‘feestje’ buitensporig vaak voorkomt en waarin luchtige nederrap wordt afgewisseld met dansbare electropop en zelfs bonkige dance. Een perfecte mix voor pop die uit elkaar klapt van levensvreugde, waarmee de aanstormende sensatie goede zaken had kunnen doen op podia en in festivaltenten. Maar toen het tijd werd om te oogsten, liet corona Antoons akker verschroeien.

Meezinghits

Hij hield het vlammetje knap brandende. Deze maand, direct na de reanimatie van de popsector, kwam hij met twee nieuwe meezinghits: Hallo en Hotelschool. En nu verkoopt hij alsnog de grootste popzalen uit: de Utrechtse Ronda wordt zaterdag bestormd door een massa jongeren die zich niet langer laat tegenhouden. Nu dan, het kan nog net: Antoon is inmiddels twee jaar ouder (19) en dat zijn zijn fans ook.

Dat de zaal gedurende anderhalf uur compleet ontploft, is geen wonder. Antoons feestmuziek werkt geweldig in een zaal vol adrenaline: het publiek host en zingt mee tot het achterste balkon. Het repertoire is er voor gemaakt: liedjes als Koning van de dansvloer zijn gruwelijk aanstekelijk, en de tekst is overdreven zelfverzekerd maar ook listig ironisch: ‘Niets houdt mij nog tegen, het zit in mijn bloed’, zingt hij. ‘Ik ben de koning van de dansvloer.’ Dan maar met een kater in de les op maandagochtend.

Zijn tracks zitten vol onuitwisbare slagzinnen, allen gericht op een maximale dansreactie: ‘Het past misschien net, in mijn eenpersoonsbed.’ Hij ramt zijn hits er met een rotvaart uit, soms iets te haastig. Als een refrein één keer is meegezongen wordt het alweer tijd voor de volgende kraker. Het ongelooflijke is dat Antoon in een zo korte tijd zó veel onbekommerde jongerenanthems heeft kunnen maken. En dat hij zijn oeuvre volmaakt relaxt, alsof hij nooit iets anders heeft gedaan, afwerkt voor een extatische zaal die weigert op adem te komen. Zowel de artiest als zijn smachtende publiek krijgen na twee jaar ellende alsnog wat ze hebben verdiend.