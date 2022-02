Zoveel lezers, zoveel manieren om Naar het paradijs te lezen

Hanya Yanagihara, auteur van Naar het paradijs. Beeld Getty Images

De Volkskrant Leesclub leest momenteel Naar het paradijs/To Paradise van Hanya Yanagihara. Na eerst de drie afzonderlijke delen te hebben bekeken, richten we ons nu op het boek als geheel. Zo stelden we onszelf de vraag in hoeverre het toeval is dat er in alle delen van Naar het paradijs een personage voorkomt dat Eden heet. Deze Eden wordt dikwijls in weinig vleiende termen beschreven en de leesclubleden gaven interessante interpretaties van haar functie. Opvallend was dat veel leden nadrukkelijk openstonden voor elkaars (dikwijls uiteenlopende) visies. ‘Mooi om deze invalshoeken te lezen’, reageerde Ine Bles. Ook haar collega-leesclubleden Manuela van Veldhoven en Eugene Wijnhoven ervoeren de veelstemmigheid als verrijkend. Rommert Kruithof prees zich gelukkig lid te zijn ‘van zo’n goeie leesclub’. De komende week gaan we ons onder leiding van gespreksleider Hans Bouman onder meer werpen op de complottheorieën in de roman (ja, ook daar) en de betekenis van de terugkerende constatering dat Amerika ‘een land is met zonde in het hart’. U vindt ons op Facebook.