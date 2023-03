Zouden boekwinkels straks niets anders zijn dan een reeks dode hoeken?

Sinds enige tijd durf ik niet langer in boekhandels te komen. Ik ben heel bang dat ze niet zullen hebben wat ik zoek, en ik vervolgens moet vertrekken zonder iets gekocht te hebben. Het klinkt misschien overdreven, maar ik vind zoiets niet kunnen. Boekwinkels zijn financieel namelijk vaak heel ongezond: één verzameld werk, twee dichtbundels en een roman zijn eigenlijk het minste dat je voor ze kunt doen.

Deze angst is geleidelijk aan ontstaan toen ik zelf in een financieel erg ongezonde boekhandel werkte, een theaterboekhandel om precies te zijn die verbonden was aan ITA. De winkel zat aan het Leidseplein, en voordat wij er zaten was daar het Uitburo gevestigd. Het is wat eigenaardig, maar eigenlijk was dat de enige vraag die wij op een dag kregen: of dit het Uitburo was. Op een gegeven moment moest ik hem zo vaak beantwoorden dat ik overwoog te zeggen dat het klopte. Bovendien worden mensen vaak ongelooflijk kwaad wanneer je ze vertelt dat de plek waar ze zijn niet het Uitburo is.

Vraag me niet waarom, maar het is om en nabij het meest aanstootgevende wat je tegen iemand op het Leidseplein kunt zeggen. ‘Waar ben ik dan’, vroegen ze geagiteerd, waarna ik antwoordde dat dit de boekhandel was van ITA – voorheen Toneelgroep Amsterdam. Ik maakte hierbij een grove denkfout: mensen die net hebben gehoord dat er iets is veranderd, horen graag dat al het andere bij het oude is gebleven. De opmerking dat Toneelgroep Amsterdam nu ITA heette, deed bezoekers hun laatste geduld verliezen en na mijn eerste maand wijzigde ik mijn antwoord dan ook aanzienlijk. ‘We zijn allemaal onderweg’, zei ik, ‘u net zo goed als ik, en u bent op weg naar het Uitburo.’ Het was heel belangrijk om bij mensen het gevoel te behouden dat ze het Uitburo wel ooit zouden bereiken.

Los van alle Uitburo-bezoekers kwam ook Carlo Boszhard veel bij ons over de vloer, en die stelde zich vaak heel onhebbelijk op. Zo vroeg hij telkens om koffie, terwijl we dat gewoon niet hadden. ‘Een beetje boekhandel heeft ook koffie’, zei hij almaar. Toch is Carlo Boszhard een van de weinige mensen in Nederland die zich nog echt verdiept in theaterlectuur: hij vroeg veel dingen die niet konden, maar kocht tot slot altijd een prachtige selectie vaderlands dan wel buitenlands toneel.

Kort na mijn vertrek ging de boekhandel failliet en hebben ze er een roze koffiezaak van gemaakt. Dat had de man van Ivo van Hove bedacht, maar toen ik er laatst langsfietste bleek ook die onderneming het niet te hebben gered. Ik vroeg aan een ITA-medewerker wat het hierna zou worden, die antwoordde: ‘Dat weten we niet, het is nu een dode hoek.’

Die opmerking maakte me droevig en in eerste instantie nog angstiger om naar boekwinkels te gaan. Ik zag het voor me als een reeks toekomstige dode hoeken, waar ik indirect schuld aan zou hebben door mijn getwijfel. Totdat ik me alle Uitburo-bezoekers herinnerde, en me realiseerde dat ik almaar dezelfde fout maak als zij: willen weten wat je aantreft. Misschien verandert Amsterdam op een dag wel in één groot Uitburo, met hier en daar wat roze koffiezaken. Dan zullen we terugdenken aan alle boekhandels, als uithoeken waarin het onbekende nog werd getolereerd. Daarom snelde ik maar naar Athenaeum, waar ik weinig zocht maar veel vond – waaronder zelfs een kinderboek van Carlo Boszhard.