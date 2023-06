Zou koningin Maxima nog steeds zo’n onberispelijk ensemble dragen als ze voortaan met de reguliere trein reist?

Het koningspaar bracht een staatsbezoek aan België. Het was de laatste reis van de koninklijke trein, die met pensioen zal gaan in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Beeld BrunoPress/Patrick van Emst

Hadden ze mij gevraagd om de koninklijke trein te beschrijven, dan was ik niet uitgekomen bij de intercity tussen Zutphen en Zwolle. Ik weet dat het Koninklijk Huis met zijn tijd meegaat, maar voor mijn geestesoog zie ik een blinkend, donkerblauw treinstel met witte gordijntjes en zo’n ouderwetse stoomfluit. Niet zo’n blauw-gele rups waar ik me zelf meerdere keren per week in en uit wurm.

Ik zat ernaast. Uit de stroom van informatie over het recente staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan België (ze zijn inmiddels weer terug), bleek dat dit wel degelijk de koninklijke trein is. Je ziet het niet op de foto, maar het in 1993 door de NS geleverde voertuig bestaat slechts uit één rijtuig. En dit staatsbezoek is zijn laatste klus; hierna rijdt de trein spoorslags naar het Spoorwegmuseum in Utrecht, alwaar hij gaat genieten van een welverdiende oude dag tussen de schreeuwende kinderen. Voortaan, vermeldde de website van Prorail, ‘reist de koninklijke familie met reguliere treinen’.

Ik begreep deze foto steeds beter. Uiteraard: persmomentje op de rode loper bij aankomst op het station van Brussel. Wie het programma van de België-trip bekijkt, ziet meteen dat van alle vervoersmiddelen de trein – oké, ná de tandem – de beste optie was. Het bezoek staat namelijk onder meer in het teken van een duurzame toekomst voor Nederland en België, waarin energie groen en betaalbaar is en klimaatverandering een halt wordt toegeroepen. Al meteen de eerste dag hield de koning een toespraak bij de opening van het Climate Tech Forum in Brussel en op woensdag nam het koninklijk paar deel aan een themalunch over watermanagement en bezocht het Biopark Charleroi.

Reizen met de trein is dus pr-technisch slim en dient een voorbeeldfunctie. Zo kijken de koning en koningin ook op deze foto: een beetje trots, zo van: kijk ons even klimaatneutraal zijn, zouden jullie ook moeten doen. En ook een beetje ongemakkelijk, bijna alsof ze die voorbeeldfunctie in het verleden niet altijd even serieus hebben genomen.

Afijn, er werd nog meer duidelijk. Als dit dus níét de intercity tussen Zutphen en Zwolle was, maar in plaats daarvan een trein op stand, met een eigen dienstregeling en eigen schoonmakers en misschien wel een eigen stomerij aan boord – dan begreep ik ook ineens de kledingkeuze van Máxima veel beter. En durf ik te voorspellen dat dit meteen de laatste keer was dat we de koningin in een onberispelijk crèmekleurig ensemble (van het Belgische modehuis Natan) uit de trein zien stappen.

Gratis tip voor het koninklijk huis: reist u voortaan echt alleen nog met ‘reguliere treinen’, trekt u dan ’s ochtends nooit en te nimmer crèmekleurige kleding aan. Dat gaat gewoon niet goed in reguliere treinen; je kunt er zomaar aan de zitting van je stoel blijven kleven of aan een bierdrinkende medepassagier. Daarom dragen de meeste Nederlandse treinreizigers zwart, dan valt de gorigheid bij aankomst niet zo op.

Tegelijkertijd zie ik talloze nieuwe koninklijke pr-mogelijkheden. Een foto van koning Willem-Alexander als machinist van een reguliere trein, bijvoorbeeld de sprinter tussen Haarlem en Amsterdam of, goed: de intercity tussen Zutphen en Zwolle. Dat ziet er in deze tijd stukken beter uit dan piloot van een vliegtuig zijn. Of de koning en de koningin die elkaar via treinflirt.nl berichtjes sturen: ‘We hadden oogcontact in de intercity tussen Zutphen en Zwolle. Je droeg een crèmekleurig pak (heel dom). Ik was de jongen die koffie morste op de vloer. Zie ik je weer?’

Ik voorzie een stroomversnelling voor de energietransitie. Tenzij er vertraging is, dan niet.