Zou fetisjfilmmaker Nicolas Winding Refn met het keurige ‘De vijf’ gewoon een zachtaardig uitstapje willen maken?

In de rubriek Pics werpt filmrecensent Floortje Smit haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

Het was filmnieuws waar een mens doorgaans overheen leest. De vijf wordt verfilmd, de beroemde en uiterst brave avonturenboekenserie van de Britse auteur Enid Blyton. Het afstoffen van oud werk voor een jonge generatie, in opdracht van de BBC en de ZDF – het zal allemaal wel.

Tót je hoort wie zich momenteel over het oubollige materiaal uit de jaren veertig en vijftig buigt. Nicolas Winding Refn. Nog een keer lezen. Ja, écht: de vakantieavonturen van kostschoolkinderen Julian, Dick, Annie, George en hun dappere hond Timmy worden verfilmd door de man die tot nu toe geen film of serie heeft afgeleverd waarin niemand eindigde met een tot pulp geslagen hoofd of zijn darmen in een bakje.

‘Ik ben een fetisjfilmmaker’, zei Refn in een interview over zijn laatste, radicale televisieserie Copenhagen Cowboy. ‘Ik laat mij tijdens het maken van films leiden door datgene wat ik graag in een film wil zien.’ En dat is, bijvoorbeeld: mannen die meedogenloos op elkaar inbeuken tot de huid het begeeft. Spijkers die in close-up tussen ogen geslagen dreigen te worden. Seks met een lijk. Of een model dat een eerder door een ander uitgekotste oogbal nog eens opeet. Valhalla Rising, Drive, Neon Demon, Only God Forgives: zijn werk zit steevast ergens in het niemandsland tussen oogstrelende koortsdroom en onbegrijpelijke bad trip.

Wat moet die man in hemelsnaam met dat zo keurige De vijf? Misschien wíl hij juist eens een zachtaardig uitstapje maken. Hij zou niet de eerste harde regisseur zijn die een ander uiterste zoekt: Martin Scorsese, chroniqueur van het gewelddadige New York, maakte de sprookjesachtige familiefilm Hugo. George Miller creëerde Mad Max maar ook Happy Feet en Babe. En Roberto Rodriguez wisselt films als Machete en Sin City rustig af met zijn Spy Kids-films.

Refn zegt in ieder geval zijn innerlijke kind te willen omarmen. ‘Mijn leven lang heb ik gevochten om een kind met een hang naar avontuur te blijven’, aldus zijn statement. ‘Met De vijf doe ik dat door deze iconische verhalen nieuw leven in te blazen voor een progressief eigentijds publiek.’

Ja ja, de stinkende en stelende zigeuners eruit, Annie niet meer zo braaf laten luisteren naar haar grote broer Julian en iets vaker nog benadrukken dat het meisje George eigenlijk een jongen wil zijn. Maar de prikkelendste vraag blijft: wat zag de kleine Refn eigenlijk als ‘avontuur’?