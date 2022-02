Zorgvuldige, prettig leesbare biografie van de omstreden psychiater Jan Foudraine ★★★★☆

Jan Foudraine Beeld rv

Op handen gedragen, verguisd, bespot, vergeten: psychiater Jan Foudraine maakte het allemaal mee. Hij had het er ook wel naar gemaakt. In 1971 gooide hij een flinke steen in het kalme water van de psychiatrie met zijn instantbestseller Wie is van hout? De boodschap: alles moest anders in de psychiatrie, zeker in de inrichtingen waar mensen met zware stoornissen, zoals schizofrenie en manische depressiviteit, gedrogeerd rondschuifelden. Houd op met de pillen en elektroshocks, schaf de etiketten af, geef patiënten hun menselijkheid terug, praat met ze, benader ze op voet van gelijkheid en stimuleer ze om terug te keren in de maatschappij.

Jan Foudraine (1929-2016) werd met deze boodschap het Nederlandse gezicht van de kritische psychiatrie die in de jaren zestig op meerdere plekken in de wereld opkwam. De inzet om de psychiatrie overhoop te gooien maakte hem vooral geliefd bij de protestgeneratie van die jaren, die iedere aanval op traditionele gezagsverhoudingen toejuichte. De meeste van zijn collega-psychiaters zagen hem meer als een hinderlijke oproerkraaier die ze, met zijn invloed en populariteit, helaas niet botweg konden negeren.

Pas een kleine tien jaar later konden zij weer opgelucht ademhalen: de door kritische psychiaters opgezette therapeutische gemeenschappen bleken niet de gehoopte heilzame omgeving voor patiënten met schizofrenie. Foudraine vertrok, vervuld van existentiële twijfels, naar India om zich tot ieders verbijstering met huid en haar over te leveren aan Bhagwan Sri Rajneesh. Er kwamen nieuwe medicijnen op de markt die verwarde patiënten een veel betere kans op een terugkeer naar de maatschappij boden. Einde onzin van de jaren zeventig. En een nieuwe start voor het medische perspectief dat, gekoppeld aan het steeds verder uitdijende psychiatriehandboek DSM, sinds de jaren tachtig de overhand kreeg.

Tijd voor eerherstel?

Maar was het allemaal zo onzinnig wat Foudraine had beweerd? Nu, vijftig jaar na Wie is van hout?, is dat rustiger te beoordelen dan in het tumult van weleer en de onlangs verschenen biografie Jan Foudraine, geschreven door neerlandicus Alex Rutten, kan daarbij helpen. Is de tijd rijp voor een voorzichtig eerherstel voor de idealistische Foudraine, die gehuld in oranje jurk terugkeerde uit India om met zijn wervende boeken voor Bhagwan zijn eigen geloofwaardigheid te ondergraven?

‘Je moet een schrijver beoordelen op zijn beste werk, niet zijn slechtere’, relativeert psychiater Jim van Os in een VPRO-podcast over de biografie. In dat beste werk van Foudraine ziet hij zeker reden tot eerherstel: de aandacht die Foudraine schonk aan de belevingswereld van de patiënt en aan diens omgeving, beide zo verwaarloosd in de afgelopen jaren van medische benadering, is het waard afgestoft te worden nu het medisch perspectief zijn grenzen bereikt heeft. Of zoals Paul Verhaeghe in zijn voorwoord bij de recente jubileumuitgave van Wie is van hout? schrijft: ‘Wat dit werk tot vandaag de dag belangrijk maakt, zijn de sociaal-psychologisch geïnspireerde behandelingen bij mensen die jarenlang in de psychiatrie verbleven.’

Alex Rutten Beeld Ruud Pos

Zorgvuldig uitgeplozen

Rutten laat het aan de lezer om de actualiteit van Foudraines ideeën te beoordelen. Hij presenteert in zijn biografie vooral de zorgvuldig uitgeplozen feiten over zijn achtergrond, zijn studiejaren, zijn groeiende weerzin tegen het medisch-biologische kader waarin hij als psychiater wordt opgeleid, en over de hoop die in hem oplaait als hij ontdekt dat sommige Amerikaanse psychiaters wel heil zien in psychotherapie voor psychotische patiënten.

Na zijn opleiding vertrekt hij naar de Verenigde Staten om zich hierin verder te bekwamen en een therapeutische gemeenschap op te zetten binnen een psychiatrische inrichting. Terug in Nederland, en na het schrijven van zijn bestseller, vindt hij het lastig met zijn opgedane kennis en ideeën zijn draai te vinden, niet in de laatste plaats omdat zijn autoritaire, onverzoenlijke karakter een goede samenwerking in de weg staat.

Ook de periode die volgt – zijn gang naar India, zijn huwelijk en laatste jaren als therapeut in een eigen praktijk – zijn zorgvuldig uitgezocht en beschreven in deze prettig leesbare, informatieve biografie. Zo leren we Foudraine redelijk goed kennen, al blijft duister waarom deze gedreven revolutionair, die met zijn fiere ego geen tegenspraak duldde, van het ene op het andere moment slaafs neerknielde voor een bedenkelijke goeroe met 93 Rolls Royces.

Voor een herwaardering van Foudraine lenen zich dan ook vooral zijn beginjaren. Het is nog altijd ontroerend om te lezen hoe Foudraine tijdens zijn opleiding een zo goed als zwijgende, schizofrene student na maanden van geduld en aandacht aan de praat krijgt over zijn angsten en de hel waarin hij leeft. Hij genas de patiënt niet, maar gaf hem wel zijn menselijkheid terug. Alleen al daarom verdient hij herinnerd te worden.

Alex Rutten: Jan Foudraine – Onderzoeker, schrijver, psychotherapeut. Ambo Anthos; 334 pagina’s; € 26,99.

Beeld Ambo Anthos