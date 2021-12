Zorgvuldige biografie van de herontdekte succesauteur Ida Simons

Ze is een van de succesvolste vergeten schrijvers van Nederland: Ida Simons (1911-1960). Naast poëzie en enkele novellen schreef ze één roman die haar in 1959 even heel beroemd maakte: Een dwaze maagd. Het is het portret van een meisje dat opgroeit in een Joods gezin in Antwerpen, Den Haag en Berlijn en de vluchtheuvel van het pianospelen ontdekt. De roman werd geprezen om de wrange humor en herdrukt. Collega-schrijvers liepen met haar weg. Kort erna stierf de auteur en werd ze vergeten. In 2014 werd de roman – herontdekt en heruitgegeven door Eva Cossée – alsnog een bestseller die door een nieuwe generatie recensenten werd bejubeld en in vele talen werd vertaald.

Nu is er de biografie Ida Simons, zorgvuldig geschreven door Mieke Tillema, op basis van weinig, maar interessante bronnen, zoals de brieven van schrijver Marnix Gijsen. Zij laat zien hoe Simons, die voor de Tweede Wereldoorlog een succesvol pianiste was, nadat ze met haar man en zoontje op wonderbaarlijke wijze de concentratiekampen had overleefd, ten onder ging aan zwaarmoedigheid, ondanks uiterlijke levendigheid en vrolijkheid. Zij overleefde de moordzucht van de nazi’s, maar niet het gewone leven: nog voor haar 50ste, net voor de verschijning van haar tweede roman, stierf ze, vermoedelijk door zelfdoding.

Mieke Tillema: Ida Simons – Pianiste, schrijfster, overlevende. Cossee; € 34,99.