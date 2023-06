Zonsondergang met muziek op de Middellandse Zee

Zonsondergang boven de Middellandse Zee. Beeld Getty Images

Middellandse Zee, 21 juni 1785

Als eene der aangenaamste byzonderheeden die wy op ’t schip ontmoeten, moet ik niet vergeeten aan te haalen de zindelykheid die er over al op het zelve zig ontdekte. Geen ongedierte vernamen wy, en ’t scheepsvolk zelfs kan ik zeggen waren daar van bevryd.

Alle morgen worden de kooyen in de vinknetten geplaatst om uit te lugten, en ’s avonds na mate der tyd van rust droeg een ieder zyn kooy wederom weg.

Tegen 9 uuren des morgens was alle dagen de parade op ’t half dek. De commandeur aan ’t hoofd trok met de wagt onder ‘t slaan der trom op, en de musikanten bij lieten zig ook hooren. Geduurende ’t middagmaal was er voor d’ingang van de cayuit muziek en ’s avonds met d’ondergang der zonne was ’t gebruik dat de muzikanten met een martiaale compositie den dag beslooten.

Uit drie hautbooyen of clarinetten, twee waldhoorns en een basson bestond ’t corps der muzikanten, die geen overvliegers waaren, egter nu en dan wel eenig plezier deeden. Eenige derzelve speelden ook nu en dan de viool.

De voornaamste was een Duitscher, waarin men wezentlyk eenige talenten ontdekte. Dog de man was daar by een snoever die hem by my belagggelyk maakte, dewyl ik gelegenheid had t’ ontdekken hy voor desselfs eyge werk uitgaf compositien die ik wist van den vermaarden Boccherini waaren.

