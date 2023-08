Zonder zelf beroemd te zijn, was de ‘Godfather of Black Entertainment’ onmisbaar voor talloze sterren

Clarence Avant en zijn vrouw bij de premiere van 'The Black Godfather', 3 juni 2019. Beeld Getty Images

Hoewel de naam Clarence Avant de meeste mensen niet veel zal zeggen, doen de namen van de (zwarte) sterren, politici en cultuurbonzen met wie hij heeft samengewerkt, dat des te meer. Een greep uit de celebritygrabbelton voor wie hij manager, mentor of adviseur is geweest: Pharell Williams, Whitney Houston, Michael Jackson, David Geffen, Bill Clinton, Jay-Z, Snoop Dogg en Jamie Foxx.

Avant, ‘The Godfather of Black Entertainment’ genoemd, bleef altijd op de achtergrond. Hij gaf bijna geen interviews en hanteerde het motto: ‘I make deals, no speeches.’ Liever dan op de voorgrond te treden, was hij zakelijk actief en trok hij met zijn carrière een spoor dwars door de wereld van muziek, sport en politiek. In zijn woonplaats Los Angeles ging Avant vredig heen, aldus zijn familie, die geen doodsoorzaak noemde.

Over de auteur

Pablo Cabenda schrijft sinds 2002 voor de Volkskrant over popmuziek en human interest.

In zijn lange leven werkte Avant zich op van manager van een nachtclub, zijn eerste baantje in de industrie, tot onuitputtelijke bron van advies voor allerlei sterren in de Amerikaanse entertainmentwereld en zelfs voor presidenten. Zoals topproducer en icoon van zwarte muziek Quincy Jones het ooit zei: ‘Iedereen in deze business is weleens bij Avant op kantoor geweest. Tenminste, degenen die slim waren.’

Voormalig president Bill Clinton laafde zich ook aan Avants kennis, net als Jimmy Carter en Barack Obama. Op X liet Clinton maandag weten: ‘Het was onmogelijk om tijd met Clarence Avant door te brengen zonder dat je je daarna een stuk positiever voelde en zijn voorbeeld wilde volgen.’

Ontdekker en mentor

Het bekendst werd Avant als ontdekker en mentor van zwarte artiesten. In de jaren zestig was hij manager van componist Lalo Schifrin (van de Mission Impossible-tune), jazzorganist Jimmy Smith, bluesartiest Little Willie John en jazz-zangeres Sarah Vaughan. Twee decennia later, in de jaren tachtig, koppelde hij het producersduo Jimmy Jam en Terry Lewis aan Janet Jackson, die haar doorbraakalbum Control met hen maakte.

Avant zette zichzelf als dealmaker op de kaart van de muziekindustrie toen hij bij platenmaatschappij A&M een contract regelde voor jazzproducer Creed Taylor. In 1968 orkestreerde Avant de verkoop van het legendarische zelfstandige soullabel Stax.

Eigen platenlabel

Hij verhuisde in de jaren zestig naar Los Angeles en richtte zijn eigen Sussex Records op, met Bill – Ain’t No Sunshine – Withers als paradepaardje. In de jaren tachtig flikte hij dat kunstje nogmaals met Tabu Records, een label waar hitmakers als S.O.S. Band en Alexander O’Neal bij zaten.

Niet alleen in de muziek was Avant verantwoordelijk voor het doorstoten van zwart talent. In de jaren zestig en zeventig regelde hij een tv-special voor Muhammad Ali, werd football-ster Jim Brown met zijn hulp een filmster, en ritselde Avant voor honkballer Hank Aaron indertijd de beste sponsordeal.

Avant werd in 2021 in de Rock and Roll Hall Of Fame opgenomen. Bij die gelegenheid zei zanger Lionel Richie dat Avant ‘de zonen en dochters van de Afro-Amerikaanse gemeenschap inzicht heeft gegeven in de muziekbusiness’. Op de vraag hoe het hij allemaal had klaargespeeld, antwoordde Avant zelf in een Variety-interview in 2016: ‘Weet ik veel. Ik doe gewoon dingen. Ik vind het leuk om een kansje te wagen.’