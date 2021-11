Zonder ooit de schwung te verliezen vertelt Encanto een gelaagd, complex verhaal ★★★★☆

Encanto

Mirabels immens sterke zus Luisa kan zomaar vijf ezels over haar schouders vouwen. Zus Isabela tovert constant de mooiste bloemen tevoorschijn. De al jaren spoorloze oom Bruno had voorspellende visioenen. Het zijn gaven die ze als kind kregen toen ze de knop van hun persoonlijke magische deur aanraakten, in het betoverde huis van de Colombiaanse familie Madrigal.

En wat gebeurde er toen Mirabel zelf aan de beurt was? Helemaal niets. De heldin van het heerlijke, liefdevolle Disneysprookje Encanto bleef het gewone meisje met krulhaar dat ze altijd al was.

De inmiddels 15-jarige Mirabel probeert dat vreselijke moment te vergeten. In het propvolle begin van Encanto lukt dat aardig, ook voor de toeschouwer: regisseurs Byron Howard, Jared Bush en Charise Castro Smith storten zo veel informatie, personages, visuele vondsten en grappen over je uit dat enige reflectie vrijwel onmogelijk wordt. Kijk toch, hoe prachtig dat toverhuis communiceert met rammelende dakpannen en roffelende planken. Verbijsterend, hoe goed de gouden gloed van kaarslicht getroffen is, en hoe zwierig de getekende personages dansen op de latinsoundtrack van componist Germaine Franco en liedjesschrijver Lin-Manuel Miranda.

Encanto is Disneys zestigste lange animatiefilm. Hoe kun je dat wapenfeit beter vieren dan met een wervelwind van kleuren en klanken?

Toch broeit het onder dat feestelijke oppervlak. Abuela (oma) vluchtte als jonge vrouw met haar gezin naar de Colombiaanse bergen, opgejaagd door moordlustige bandieten. Haar echtgenoot werd gedood, waarop de magische kaars ontbrandde die de Madrigals sindsdien beschermt en die ook de bron is voor hun persoonlijke toverkrachten. Iedereen verzekert Mirabel dat ze perfect is in haar gewoonheid. Maar intussen knaagt het toch, en stiekem niet alleen bij Mirabel: waarom zij niet? Wat als de Madrigal-magie afzwakt?

Al met al gaat Encanto over verwachtingen die van generatie op generatie worden doorgegeven, over de (innerlijke) conflicten die daaruit voortvloeien. Het huis is een directe verbeelding van die spanningen. In Bruno’s verboden kamer belandt Mirabel aan de rand van een diepe afgrond. Ze moet in de spouwen van het huis duiken om antwoord op haar vragen te vinden. Hoe harder ze op oma’s wil botst, hoe dieper de scheuren in de muren.

Encanto vertelt een gelaagd, complex verhaal zonder obligate slechterik, en zonder ooit de schwung te verliezen. De liedjes dragen daar onmiskenbaar aan bij, van Mirabels fraaie solo-optredens tot het nummer waarin Luisa letterlijk en figuurlijk onder de sociale druk bezwijkt: vijf ezels oké, maar het hele familiehuis, dat kunnen zelfs háár schouders niet dragen.