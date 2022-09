‘Zonder mijn vader had ik niets te bewijzen’

Beeld Renate Beense

Joost van Ginkel duikt met zijn derde speelfilm Bo diep in het getroebleerde verleden van een jonge vrouw. Die geschiedenis is fictief, maar het gevoel waarmee hij zijn verhaal op papier zette is zo echt dat er eigenlijk geen woorden voor zijn te vinden.

De 51-jarige Nederlandse regisseur-scenarist noemt Bo een familie- en liefdesdrama ‘met de sensualiteit van Betty Blue’, de broeierige Franse jarentachtigklassieker over een gedoemde liefde, ‘met bij tijd en wijle de look en feel van een western’. Gaite Jansen speelt het Nederlandse titelpersonage – blauw haar, open, intelligent en zelfverzekerd – dat liftend door Georgië trekt op zoek naar sporen van haar vroeg overleden vader. Hij was eens een vooraanstaand trompettist. Ze bezoekt zijn graf en loopt toevallig zijn beste vriend tegen het lijf, de ongeveer vijftien jaar oudere vrachtwagenchauffeur Levan (Rati Tsiteladze).

Bo rijdt met Levan mee naar het stadje waar haar vader vaak optrad, maar waar wellicht meer is te vinden over wie hij was. Na een stroef begin stort ze zich onderweg in een gepassioneerde verhouding. Onderweg dringen verborgen en verdraaide herinneringen, opgediend via sterk subjectieve flashbacks, zich steeds nadrukkelijker aan haar op. ‘Ik probeer een bepaalde sensitiviteit aan die flashbacks toe te voegen’, zegt Van Ginkel. ‘Laten zien hoe je vanuit een bepaald perspectief, of bepaalde emotie, iets herinnert. Dat herinneringen te allen tijde gekleurd zijn.’

Nederlands filmregisseur en scenarioschrijver Joost van Ginkel. Beeld Renate Beense

Van Ginkel ontvangt het bezoek in zijn werkkamer op een industrieterrein in Soest. Een kale ruimte met een bureau, een zwartlederen bank en twee stoelen met een tafeltje ertussen. Een handjevol films en boeken op een plank. De posters van zijn films 170 Hz (2011), over twee verliefde dove tieners, en The Paradise Suite (2015), over vijf migranten die in Amsterdam in de afgrond lopen, zijn op een kast geplakt. Het opvallendst is de fotomuur, zo'n muur die je verwacht in het atelier van een filmer die zo sterk vertrouwt op de kracht van het beeld. Een still uit elke scène van Bo, 179 in totaal. Het beeld hielp hem tijdens het maken van Bo om overzicht te houden op zijn verhaal, zegt hij. ‘Tekst op papier is voor mij niet genoeg.’

Waarom wilde je dit verhaal vertellen?

‘Ik wilde in de eerste plaats onderzoeken hoe leugens en halve waarheden in een familie een rol kunnen spelen. Ik ben erg bezig met vragen over de manier waarop je gevormd wordt door je familie. Welk gedeelte van je karakter heb je van je vader, wat komt van je moeder, wat is van jezelf? Natuurlijk speelt je omgeving een rol tijdens je opvoeding, maar er zijn eigenschappen die je doorgegeven krijgt. Ik ben een vrolijk persoon met een dun lichaam. Mijn zoon ziet er qua lichaamsbouw net zo uit als ik, alhoewel hij iets peziger is. Hij staat ’s ochtends letterlijk dansend in de keuken. Dat is mijn kind, denk ik dan.’

In je films schetste je eerder een gefnuikt ouderschap. De verliefde, dove tieners in 170 Hz willen zo ver mogelijk bij hun ouders vandaan zijn. In The Paradise Suite worden kinderen verwaarloosd. Ook in Bo is de vader-dochterrelatie weinig rooskleurig.

‘Ik wil en kan hier niet heel diep op ingaan, want dit gaat mijn hele familie aan, maar wat ik wel kan zeggen is dat mijn vader vroeger als ouder ontzettend tekortschoot. Hoe je het ook wendt of keert: dat idee zit in al mijn films. Het is een angstbeeld, al zou je het ook hoopvol kunnen noemen: ik ben er veel mee bezig om zelf wél een goede vader te zijn.’

Blijf je je afvragen wat er van je vader in jou zit?

‘It’s what makes you tick. Richard Krajicek, over wie ik op mijn zevenentwintigste een documentaire maakte (The Wimbledon Champion Prepares, red.), had een extreem dwingende vader. Krajicek zei daarover: ‘Ik ben ondanks én dankzij mijn vader geworden wie ik ben.’ Zonder die houding van zijn vader had hij Wimbledon waarschijnlijk niet gewonnen, dacht hij.’ Van Ginkel slaakt een zucht. ‘Dus als ik mijn vader niet had gehad, zouden wij hier nu niet hebben gezeten. Dan was ik waarschijnlijk gewoon een beetje lui geweest. Had ik niks te bewijzen.’

Ben je filmmaker geworden door je vader?

‘Het is psychologie van de koude grond, maar als je het gevoel hebt dat je minder waard bent, krijg je een ontzettende drang om te bewijzen dat er wél iets in je zit. Het duurde tot mijn 37ste tot ik mijn eerste film maakte, de korte film Zand. Ik wilde alleen iets maken als het héél goed zou zijn, ik heb steeds maar uitgesteld, doodsbang dat het middelmaat zou zijn’.

Zijn korte film Zand (2008) werd geselecteerd voor het filmfestival van Venetië en werd de Nederlandse Oscarinzending. 170 Hz (2011) kreeg op het Nederlands filmfestival de publieksprijs. En The Paradise Suite (2015) werd op het NFF bekroond met drie Gouden Kalveren. Je zou kunnen zeggen: missie geslaagd, voorlopig.

Na 170 Hz speelt Gaite Jansen opnieuw de hoofdrol in je film. Wat maakt haar zo goed?

‘Ze acteert echt vanuit haar buik. Of eigenlijk is het geen acteren wat ze in mijn films doet. Ik moet bij Gaite denken aan Issaka Sawadogo (winnaar Gouden Kalf voor The Paradise Suite), die tegen mij zei: ‘Ik doe alles voor je, maar please don’t let me act’. Dat vond ik heel verfrissend, want dat moet het ook zijn. Gaite kan allebei. Die zit in series als Peaky Blinders en doet dan helemaal haar ding, ze kan technisch echt alles. Maar ze kan ook zoals Issaka totáál in de scène aanwezig zijn. En dan wordt het oprecht. Echt.’

Gaite Jansen speelt Bo in de gelijknamige film.

Jansen helpt ook mee om de zwierigste, groot aangezette scènes aannemelijk te maken. We spreken over zijn voorliefde voor grote gebaren, zoals ze ook in zijn vorige films zijn te zien. De latere plotwendingen zijn als de equivalent van een Griekse tragedie. En als Bo eerder in de film boos is, zit ze in de daaropvolgende scène bij een tankstation voor zo’n groot oranje bord met een waarschuwingsvlam.

Een schaterlach. ‘Ik weet dat het veel te veel is, maar ik vind zoiets grappig. Het is zeker tien procent te veel, maar dat is bewust zo gedaan. Ik ben op dit spoor beland dankzij filosoof Bas Haring. We hebben in 2003 samengewerkt aan het tv-programma Stof. We waren eens aan het sparren over een bizar idee. Ik twijfelde: was het heel slim of gewoon stom. Maar hij zei: ‘Als jij en ik het allebei leuk vinden, zijn er echt voldoende andere mensen mensen die dit óók leuk vinden.’ Sindsdien ben ik over dergelijke keuzes nooit meer onzeker.’

Hij houdt van films ‘waarbij je bij het verlaten van de zaal niet meteen kan duiden wat je zojuist hebt meegemaakt. Films die je dingen laten zien die je niet eerder zag. Darren Aronofsky heeft dit ook, dat je denkt: wat ís dit voor idiotie? Mother!, een film waarover de meningen nogal uiteenliepen en die sommigen he-le-maal niks vinden, vond ik echt te gek. Dat is de ambitie: films maken die ik zelf zou willen zien.’

Grappig: tien jaar geleden zei je rond de première van 170 Hz ongeveer hetzelfde.

‘Ja, dit staat nog steeds overeind. Het kan ook een zin zijn. Of een gedachte. Een enkel shot.’

Hoe zien we dat terug in Bo?

‘Oei, dat vind ik een moeilijke vraag. Ik denk nu vooral aan de scène die mij het meest raakt. Wellicht zegt dit dat ik minder bewijsdrang heb om iets te maken wat nog niet eerder is gemaakt? Ik bedoel de scène waarin Matthijs van de Sande Bakhuysen, als de jonge vader, zijn trompet weggeeft aan Bo, ze is dan een jaar of 9, ze wordt gespeeld door Luna Klok. Daar heb ik tijdens de montage wel tien keer om gehuild. Het is een afscheid. Met het weggeven van zijn trompet geeft hij álles weg, denk ik. Hij zegt zonder woorden dat hij niet de vader kan zijn die hij zou moeten zijn. Hij ziet zijn tekortkomingen volledig onder ogen.’

Bo is op 27 september te zien als slotfilm van het Nederlands Film Festival en gaat vanaf donderdag in het hele land in roulatie.