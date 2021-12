Zonder familie geen literatuur (en geen literaire luisterboeken)

Niet meer dan vier gasten met Kerst. Met drie zonen, twee stiefzonen, nog wat aanhang en niet te vergeten een niet al te groot huis dat weliswaar zelfventilerend is want rond 1900 gebouwd, zie ik een Kerst in delen voor me. We leven toch al in een land dat er kerstdagen bij heeft verzonnen, dus laten we in het kader van corona gewoon lekker doortellen totdat iedereen toch weer op bezoek is geweest. Het is dit jaar dus niet: wat doen we met oma, maar: wat doen we met een grote familie? Splitsen of de helft buiten laten eten?

Dat zal ongetwijfeld weer tot allerlei brouilles leiden en daarom is het zaak goed ingelezen en ingeluisterd te zijn. Bijvoorbeeld met het luisterboek Familie, geschreven en voorgelezen door Wim Daniëls, bekend van al zijn boeken en columns over taal. In dit boek buigt hij zich over dat ongrijpbare fenomeen waar we allemaal altijd mee te maken hebben, de nesten waar we uitvielen en -vlogen. Natuurlijk doet hij dat ook nu vanuit taalkundig historisch perspectief, en hij leest het met kenmerkend accent vlot voor.

Beeld Alfabet

Zonder familie geen literatuur. De carrière van Arnon Grunberg begon in 1994 met de verschijning van zijn eerste roman Blauwe maandagen, een boek dat een autobiografische grondslag had in de traumatische oorlogservaringen van zijn ouders. Afgelopen week werd bekend dat aan hem de P.C. Hooftprijs is toegekend voor zijn oeuvre, dat gezien de gigantische productie tot nu toe – Grunberg is pas 50 – nog lang niet klaar is.

Ook bij de bekendmaking van de toekenning kwam familie meteen om de hoek kijken, bleek uit Grunbergs reactie tegenover Onno Blom in deze krant: ‘Toen Grunberg het nieuws van de P.C. Hooftprijs voor het eerst hoorde, moest hij meteen aan zijn ouders denken. ‘Steeds meer besef ik wie ik ben door wie zij waren én door hun hoge verwachtingen van mij. Die zouden met deze prijs in hun ogen voor een deel zijn ingelost. Ze zouden heel trots zijn geweest.’’

Beeld Nijgh & Van Ditmar

Van Grunberg zijn veel titels als luisterboek uitgebracht, zoals Blauwe maandagen, De asielzoeker en Tirza, alle drie voorgelezen door Bart Oomen, Goede mannen en Het aapje dat geluk pakt door Kees Hulst, Moedervlekken en Bezette gebieden door Jan Donkers, en zijn nieuwste roman De dood in Taormina door Lidewij Mahler.

Die even luisteren. Niets ten nadele van alle donkere mannenstemmen die de overige titels lazen, maar Mahlers frisse, kraakheldere stem laat elke zin met een perfect tempo uit haar mond rollen. Zelfs wanneer het woord ‘dood’ voortdurend valt, blijf je als luisteraar vol leven. Er komen ongetwijfeld nog tientallen boeken van Grunberg aan, gemiddeld een roman per jaar. Laat Mahler nog maar even lekker doorvoorlezen.

De jeugd van schrijver Domenico Starnone (Saviano, 1943) werd getekend door ouders die elkaar verbaal en fysiek naar het leven stonden. Als klein jongetje kon hij helaas niet weten dat deze hel later een inspiratiebron voor een flinke rij romans zou vormen. Hoelang die rij precies is, zal waarschijnlijk altijd duister blijven. Starnone zou namelijk ook schuilgaan achter het pseudoniem Elena Ferrante, maar is dat altijd in alle toonaarden blijven ontkennen.

Als zichzelf schreef hij onder meer de romans Strikken, Geheimen en Geintje die weliswaar geen trilogie vormen, maar wel aan elkaar verwant zijn, als een kleine familie. Geintje werd vorig jaar al als luisterboek uitgebracht, voorgelezen door Bard Bothe (1940), nu gevolgd door Strikken, voorgelezen door Willemijn de Vries, en Geheimen, voorgelezen door Caspar Gimbrère. Laten we die alle drie uitnodigen deze Kerst.