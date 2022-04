Zonder drammen toont L’événement de wrange gevolgen van het anti-abortusbeleid ★★★★☆

Van links af: Louise Orry Diquero, Luàna Bajrami en Anamaria Vartolomei in L'événement.

Praten over seks, dat gebeurt volop in het Franse universiteitsmilieu in 1963, al is het vaak in bedekte termen. De daad bij het woord voegen is een ander verhaal. Zeker voor de meisjes. Zij doen er alles aan om maagd te blijven, of liever: om niet zwanger te worden.

Anne (Anamaria Vartolomei), afkomstig uit een arbeidersmilieu, studeert literatuur aan de universiteit van Angoulême. Ze is niet zoals haar vriendinnen, ze heeft meer lef. En een grotere behoefte aan vrijheid. De straf voor die autonomie is hoog, merkt ze wanneer ze niet meer ongesteld wordt.

De zwangerschap zet een streep door haar gedroomde toekomst. Abortus is verboden: doe je het toch of help je eraan mee, dan kun je in de gevangenis belanden. Wie een kind krijgt, kan het wel vergeten om te studeren of aan werk te komen. ‘De ziekte die alleen vrouwen treft, en hen in huisvrouwen verandert’, noemt Anne het. Ze is vastbesloten om de prille zwangerschap te beëindigen, op welke manier dan ook.

L’événement, winnaar van de Gouden Leeuw op het filmfestival in Venetië, is gebaseerd op de gelijknamige autobiografische roman van Annie Ernaux (in 2004 in het Nederlands vertaald als Het voorval). Regisseur Audrey Diwan bewerkte de zonder franje geschreven roman tot een film die net zo helder en nuchter is, maar ook een vurige kant heeft.

Het vuur ligt in de ogen van de getalenteerde Frans-Roemeense actrice Anamaria Vartolomei, die Anne portretteert als een stoïcijnse rebel. Het zit ook in het camerawerk, dat Anne in een krap bemeten frame plaatst en haar niet loslaat. Nergens kan ze aan het zicht ontsnappen; Diwan toont ook wat we liever niet zouden zien.

Dokters weigeren Anne te helpen, haar vriendinnen willen niet over haar probleem praten. Ze staat er alleen voor. L’événement maakt duidelijk hoe een ideologisch ingegeven anti-abortusbeleid in de praktijk neerkomt op het afschuiven van verantwoordelijkheid. Jonge vrouwen als Anne moeten in alle eenzaamheid leven met de gevolgen. Het is haar lichaam dat de klappen opvangt.

De toon van L’événement is gedecideerd, maar nooit drammerig. De jarenzestigaankleding is fraai maar niet overheersend: de film heeft ook iets tijdloos, waarmee Diwan de strijd van Anne dichterbij haalt. Zo wordt het intieme verhaal van één ambitieuze student een veelomvattend, indrukwekkend drama.