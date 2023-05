Zonder Diane werd het voor Chet Baker onmogelijk om zijn drank- en drugsgebruik binnen de perken te houden

Chet Baker en Diane

Het liefdesleven van jazztrompettist Chet Baker (1929-1988) was net zo standvastig als zijn gebit. Er waren veel losse vrouwen, net zoals er veel dope was voor de muzikant die altijd onderweg was.

Die hobbelige reis van Baker eindigde op 13 mei 1988 op een Amsterdamse stoep, na een val uit het raam van hotel Prins Hendrik. De politie dacht dat het om een onbekende junk ging. Er was geen vermoeden dat het een grote jazzblazer betrof, The Prince of Cool zelf, de koning van het kippevel.

In de hotelkamer werd het paspoort gevonden van ene Chesney H. Baker, 58 jaar. Op een tafeltje stond een glas met een injectiespuit met resten van coke en heroïne en een glas met een bruine substantie. In een koffer lag een trompet.

Pas twee dagen later werd het mysterie opgehelderd toen zijn Nederlandse begeleider Peter Huijts hem in het mortuarium identificeerde. Een misdrijf werd door de politie uitgesloten. Een ongeluk? Zelfmoord? Hij was alleen en stierf alleen.

Zijn laatste geliefde heette Diane Vavra. Ze had hem twee maanden eerder de wacht aangezegd. Jeroen de Valk schrijft in zijn biografie Chet Baker, herinneringen aan een lyrisch trompettist dat de muzikant vanaf dat moment de controle over de drugs ‘en daarmee over zijn leven’ verloor. ‘Samenleven met een reizende muzikant zonder vaste verblijfplaats is zwaar’, aldus De Valk. ‘Als die muzikant ook nog een drugsprobleem heeft, is het leven nog zwaarder.’

Met Vavra bereikte hij nooit de huwelijkse staat, maar met drie andere vrouwen wel. Van hen was Carol Baker, met wie hij drie kinderen kreeg, de laatste. Vavra zag hij voor het eerst in 1970 in een pizzeria in Californië, waar ze blootsvoets drumde. Ze kregen een knipperlichtrelatie.

Baker had toen zijn hoogtepunt al achter zich liggen. In de jaren vijftig was hij het fris geboende smoelwerk van de West Coast Jazz en werd hij onsterfelijk met My Funny Valentine. De drugs, de opkomst van de rock-’n-roll en een knal voor zijn kanis die hem zijn gebit en dus zijn embouchure kostte, deden hem weinig goed.

Hij zocht zijn heil buiten de Verenigde Staten, begin jaren tachtig. Diane was zijn begeleider. In de biografie wordt ze door intimi omschreven als een lieve meid die zorgde dat er permanent Kukident beschikbaar was om Bakers gebit op zijn plek te houden. Als een eerbetoon aan haar nam Baker in 1985 samen met pianist Paul Bley de ballad Diane op, gecomponeerd door Erno Rapee en Lew Pollack in 1927.

Ver na zijn dood gaf Vavra voeding aan de theorie dat Chet Baker niet zomaar uit het hotelraam was gevallen, maar er zelf een einde aan had gemaakt. Ze droeg in 2015 haar archief over aan The Library of Congress en dat bevatte een ‘zelfmoordbrief’.

Het 'zelfmoordbriefje' van Chet Baker. Beeld Library of Congress

Baker bekende hierin dat hij als gevolg van haar afwijzing had geprobeerd zelfmoord te plegen door flinke hoeveelheden heroïne en cocaïne in te nemen. ‘Zonder haar voel ik niets behalve de muziek’. Het is een brief zonder datum. Het raadsel over zijn dood blijft hierdoor in tact.

