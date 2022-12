Zonder de kwinkslagen van Ongenoemde is ‘Top 2000 a gogo’ minder opgeschroefd

Niet dat het écht belangrijk is, want Top 2000 a gogo staat toch wel, met die aantrekkelijke mix van oral history, oude videoclips, interviews met popmuzikanten en fragmenten van hun concerten. Van secundair belang hoe de nieuwe, maar allang erkend vaardige presentator Herman van der Zandt het er vanaf zou brengen, voor het eerst in de voetsporen én de slagschaduw van de geïmplodeerde Matthijs van Nieuwkerk. Bijzaak, maar toch leuk om te zien of er maandagavond al chemie ontstond tussen Van der Zandt en co-presentator annex muziekkenner Leo Blokhuis.

Gij zult zijn naam niet ijdel gebruiken, moet de regie het duo hebben geïnstrueerd, en zo schutterde Van der Zandt zich dan maar met omtrekkende bewegingen rond de Ongenoemde door zijn introductie: ‘Dit jaar is Top 2000 a gogo een beetje anders dan anders. Kijk zelf maar. Ik voel me hier een beetje te gast.’ Zo klop je de verwachtingen niet echt hoog op, en misschien was het daarom dat kompaan Blokhuis zich genoodzaakt voelde de volle studio als een spreekstalmeester te begeesteren. Kwam wat geforceerd over, zozeer dat je soms de indruk had dat hij Van der Zandt als anchor de kaas van het brood at. Nou ja, qua rolverdeling is er progressie denkbaar.

Leo Blokhuis en Herman van der Zandt presenteren ‘Top2000 a gogo’. Beeld NTR

Vergeleken met eerdere edities, waar de Ongenoemde zich kwikzilverig en met kwinkslagen door de studio bewoog, stond de interactie met het publiek op een lager pitje. Minder opgeschroefd, wat helemaal geen schande is voor een programma dat het niet hoeft te hebben van spektakel. Het poetst vergeten popsongs op, brengt verborgen ontstaansgeschiedenissen aan het licht en legt de vaak aandoenlijke adoratie bloot van fans voor hun idolen.

Maandag vertelde de Engelse singer-songwriter Joan Armatrading mooi hoe haar ontmoetingen met drags in het New York van de jaren tachtig haar hadden geïnspireerd bij het schrijven van Rosie, die tijdloze hit met haar bronzen stem op stuwend reggaeritme. De bijna vergeten Franse zanger Patrick Hernandez mocht uitgebreid herinneringen ophalen aan zijn Europese discohit Born to be Alive, waarmee hij eind jaren zeventig schatrijk werd. En Volendammer Jeroen Tuijp, fan van Nick Cave, verhaalde over zijn ontmoetingen met de Australische zanger in Verona.

Speciaal voor Cave’s concert in de arena van de Italiaanse stad was Tuijp met zijn vrouw afgereisd. Daags na het concert zaten zij aan het Gardameer te lunchen op een terras. Drie keer raden wie daar recht op hen afstapte. Even later volgde een tweede ontmoeting, Cave en zijn gitarist vlijden zich uitgerekend neer op de zonnebedden naast die van Tuijp en zijn vrouw. De Nederlanders pasten op Cave’s handdoek terwijl hij ging zwemmen: ‘Protect it with your life’, luidde de opdracht, die Tuijp in ruil voor een groepsfoto graag uitvoerde: tastbaar, eeuwig, gelukzalig bewijs. Zo’n heerlijk onnuttig verhaal waarop Top 2000 patent heeft.