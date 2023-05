Ons koloniale verleden Aflevering 44

Zonder dat ze het zelf doorhebben, gebruiken ook veel witte kinderen woorden uit het Sranantongo

Onder het koloniale bewind moest het Sranantongo in Suriname volledig verdwijnen uit de volksmond, maar dat was tevergeefs. De Surinaamse taal kwam aan de basis te staan van de straattaal in Nederland. Het Smibanese, ontstaan in de Amsterdamse Bijlmer, is een van de vele dialecten.