Zonde dat de choreografie en livemuziek achterblijven bij de locatie van Conny Janssen Danst ★★☆☆☆

So Here We Are Now van Conny Janssen Danst. Beeld Andreas Terlaak

Nou, we zijn inderdaad ergens. De plek van de compleet hernieuwde locatievoorstelling So Here We Are Now (oorspronkelijk uit 2007) van Conny Janssen Danst is magistraal. De groep heeft zich wederom met een betoverend lichtplan heer en meester gemaakt van de voormalige Distributiehal in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Lichtstralen vallen binnen door alle hoeken en gaten van de immense metaalconstructies; de industriële architectuur verschiet voortdurend scherp van kleur en sfeer. Zeker wanneer halverwege ook nog immense videobeelden van wandelende dansers verschijnen op de stalen kolommen in de verre diepte.

Zo zonde dat de spanningsboog van de choreografie zelf en livemuziek daar dit keer bij achterblijven. Het lukt de groep (die hiermee haar 30-jarig bestaan viert) maar niet om alle losse scènes rond individu versus collectief en alle ingehouden vertolkte composities van de twee muzikanten tot een onzichtbare verbindingsbrug te smeden. Bij elke adempauze lijkt het alsof wéér de stekker kortstondig eruit wordt uitgetrokken. Daardoor groeit een onbestemd en ledig gevoel in die kolossale hal.

Dat ligt niet aan de veertien dansers, die er alles aan doen om hollend, rollend, schrapend en schuivend voor- en achterwaarts te navigeren over de betonnen vloer. Maar de betekenis van scènes waarin dansers zich als eenling losmaken, bijvoorbeeld door in de diepte te blijven hangen, traag langs staal te flaneren of neergelegde jasjes te verzamelen, telt niet op. In ‘dit stadse niemandsland zoeken ze beschutting bij elkaar’. Maar waarom? Er dringt weinig dreiging door.

Komt mede omdat de nieuwe composities (deels elektronisch) van percussionist Carlo Balemans en gitarist/bassist Marjolein Peters lang leunen op een soft mengsel van getokkelde akkoorden en ritmisch gekras van schurende contactgeluiden. Halverwege zingt Peters de titelsong, met dat constaterend zinnetje ‘So here we are now’. Ja, we zijn ergens. Maar we willen zo graag ook ergens naartoe.

So here we are now Dans ★★☆☆☆

Door Conny Janssen Danst. 24/6, Van Nelle Fabriek, Rotterdam. Aldaar t/m 17/7.