Zondagnacht is Oscarnacht. Wint ‘All Quiet’ of ‘All at Once’? De Volkskrant duimt voor ‘Tár’

Beeld Gees Voorhees

Beste film

Wie wint?

Everything Everywhere All at Once

Wie moet winnen?

Tár. Maar dat gaat niet gebeuren. Het sublieme dirigentendrama is daartoe wellicht te ‘Europees’, zoals hoofdrolspeler Blanchett het verwoordde (lees: moeilijk, meerduidig). En dat is een grote groep (Amerikaanse) stemmers met haar eens. De race gaat tussen de twee Alls: het uitbundige Chinees-Amerikaanse migrantenmultiversum van Everything Everywhere All at Once tegenover de non-heroïsche blubber- en bloed-orgie van All Quiet on the Western Front. En dan wint de vrolijke sciencefictionkomedie met hotdogvingers en dildo-gezwaai.

Steven Spielberg Beeld Getty

Beste regie

Wie wint?

Steven Spielberg

Wie moet winnen?

Todd Field, voor Tár. Al misgunt niemand Spielberg z’n derde regie-Oscar, na Schindler’s List (1994) en Saving Private Ryan (1999). Zijn voyeuristische filmautobiografie The Fabelmans is óók een ode aan Hollywood, dat wordt beloond. Maar vlak de Daniels niet uit: het tot voor kort tamelijk onbekende duo (Daniel Kwan, Daniel Scheinert) achter Everything Everywhere All at Once. Dit Oscarjaar kan zomaar uitpakken als die (te) lang uitgestelde inhaalslag voor de Aziatisch-Amerikaanse Hollywoodtak.

Michelle Yeoh Beeld Getty

Beste actrice?

Wie wint?

Michelle Yeoh

Wie moet winnen?

Cate Blanchett. Maar Michelle Yeoh gaat aan kop: zij heeft voor haar acteerwerk in Everything Everywhere All At Once al de nodige prijzen gewonnen, waarbij ze iedere keer schitterende speeches heeft gehouden over hoe ze eindelijk wordt gehoord en gezien. Plus: het is voor de Academy de kans om voor de eerste keer een Aziatische acteur met de Oscar voor beste hoofdrol te belonen. Daarbij komt dat haar grootste concurrente, Blanchett, tóch al twee van die beeldjes heeft staan. Niets ten nadele van Yeoh, maar het is wel een beetje zuur voor de Australische, die niet alleen in Tár de beste rol in haar carrière speelt, maar ook een personage neerzet dat we ons in al haar complexiteit jaren zullen herinneren.

Brendan Fraser Beeld Getty

Beste acteur

Wie wint?

Brendan Fraser

Wie moet winnen?

Paul Mescal, voor zijn vaderrol in Aftersun. Maar kan Hollywood hét comebackverhaal van het jaar weerstaan? Vermoedelijk niet: Brendan Fraser, de acteur die zelf uit de spotlight was verdwenen door een depressie en een paar kilo meer, keerde terug in een rol als een man met morbide obesitas in The Whale. Kritiek dat hij zijn personage bij vlagen neergezet als een spektakelstuk kan nog roet in het eten gooien, maar Fraser geeft hem wel degelijk de zachtaardige menselijkheid die bepalend is voor de film. Bovendien is het een veel opzichtigere rol dan de mooiste van dit jaar: Paul Mescal als die stilletjes lijdende vader, op vakantie met zijn dochter in Turkije. Om hem huil je wél tranen met tuiten tegen het einde.

Angela Bassett Beeld Getty

Beste vrouwelijke bijrol

Wie wint?

Angela Bassett

Wie moet winnen?

Angela Bassett, die een waardig geknakte koningin-moeder neerzet in het verder verontrustend sleetse tweede Black Panther-deel, Wakanda Forever. Nee, ze speelde niet dé beste vrouwelijke bijrol van het jaar. Maar dit geldt evenzeer voor de overige genomineerden in deze categorie. Waar is Nina Hoss? (Tár). Waar is Dolly De Leon? (Triangle of Sadness). Pleidooi voor Bassett: de actrice werd dertig jaar geleden genegeerd door de Academy, toen ze niet eens een nominatie kreeg voor haar moederrol in de getto-klassieker Boyz n the Hood. Het is tijd.

Ke Huy Quan Beeld Getty

Beste mannelijke bijrol

Wie wint?

Ke Huy Quan

Wie moet winnen?

Ke Huy Quan. Want het ís een heerlijke multirol, in Everything Everywhere All at Once: van sullige wasserette-echtgenoot naar Jackie Chan-vechtmachine naar gesoigneerde filmgod. En niemand heeft zo lang moeten wachten op zijn comeback als het alweer 51-jarige kindsterretje uit Indiana Jones and the Temple of Doom en The Goonies.

James Friend Beeld Getty

Beste cinematografie

Wie wint?

James Friend

Wie moet winnen?

James Friend. Na duizenden oorlogsfilms tóch weer even stil worden van een shot van een met lichamen bezaaid veld: cinematograaf James Friend krijgt het voor elkaar. Zijn camerawerk is de reden dat je in All Quiet on the Western Front blijft kijken naar wat je niet wilt zien; het is fraai zonder dat het een moment als mooifilmerij voelt (zoals in Bardo). Friend verdient de prijs, al mag hij ook naar het bijna diametraal tegenovergestelde, sprankelende werk van Mandy Walker in Elvis, die vorige week tot ieders verbazing de prijs van de cinematografen zelf wist weg te kapen voor de neus van de gedoodverfde winnaar Friend.

Everything Everywhere All at Once

Beste montage

Wie wint?

Everything Everywhere All At Once

Wie moet winnen?

Toch Top Gun: Maverick. Lastige categorie om voor te stemmen voor niet-editors. Een film die overduidelijk is gemonteerd, wint al snel de Oscar. In dit geval is dat Everything Everywhere All At Once, omdat daarin voortdurend heen en weer wordt gesprongen tussen verschillende ruimte-tijd-dimensies. Maar het is eigenlijk knapper wanneer je je als kijker niet bewust bent van een knip, en de manipulatie van de blik subtieler is. Bij een onvervalste actiefilm als Top Gun: Maverick bijvoorbeeld, waarbij timing alles is en één slecht gekozen las je meteen uit die wereld zou trekken.

All Quiet on the Western Front

Beste internationale film

Wie wint?

All Quiet on the Western Front

Wie moet winnen?

Het Belgische Close. Maar All Quiet on the Western Front is ook genomineerd voor beste film en zou zelfs in die categorie best nog wel eens kans kunnen maken. De Britten beloonden de Duitse film al met een BAFTA, wat volgens filmjournalisten betekent dat de film extra weerklank vindt in Europa, waar de boodschap over opgezweepte jonkies die als wegwerpartikelen in een volstrekt zinloze strijd worden ingezet plots akelig actueel is. Hoe dan ook: beste internationale speelfilm wint All Quiet sowieso. Jammer voor onze zuiderburen en Close, een film die zo schitterend op een heel andere manier toont hoe de maatschappij druk legt op jonge mannen.

Navalny

Beste documentaire

Wie wint?

Navalny

Wie moet winnen?

Deze Oscar gaat hoe dan ook naar een activistenportret. De documentaire over de Russische activist Aleksej Navalny is verbijsterend. Mét die onvergetelijke opnamen waarin Navalny zelf even belt met de knechten van Poetin die hem zouden hebben vergiftigd. Maar Daniel Roher stak zijn documentaire wel net wat minder behendig in elkaar dan de kathedraal die collega Laura Poitras optrok met All the Beauty and the Bloodshed. Een meesterlijke film over het werk, privéleven en activisme van fotograaf Nan Goldin, die in verzet komt tegen de opiatenindustrie.

RRR

Beste liedje

Wie wint?

Naatu Naatu (RRR)

Wie moet winnen?

Laat Lady Gaga (of ze optreedt tijdens de Oscaravond is nog steeds onzeker) dan maar het duel aangaan met collega-superster Rihanna, respectievelijk zingend voor Top Gun: Maverick (Hold My Hand) en Black Panther: Wakanda Forever (Lift Me Up). Maar dit móét de avond worden van het liedje Naatu Naatu (M.M. Keeravani, Chandrabose), die energieke, zinderende over-de-top zang- en dans-uitputtingsslag in het epos RRR. De ultieme wraak voor de filmhit die niet officieel werd ingezonden door het moederland India.

De tien genomineerde beste films: Everything Everywhere All at Once (11 nominaties), All Quiet on the Western Front (9), The Banshees of Inisherin (9), Elvis (8), The Fabelmans (7), Top Gun: Maverick (6), Tár (5), Avatar: The Way of Water (4), Triangle of Sadness (3), Women Talking (2) De vijf genomineerde beste regisseurs: Martin McDonagh (The Banshees of Inisherin), Daniel Kwan, Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once), Steven Spielberg (The Fabelmans), Todd Field (Tár), Ruben Östlund (Triangle of Sadness)