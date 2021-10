Zomerwater had een mooi groepsportret kunnen worden

De nieuwe roman van de Schotse schrijfster Sarah Moss (1975), Zomerwater, speelt zich af op een afgelegen vakantiepark in Schotland. Ondanks de onophoudelijke regen zijn de meeste huisjes bewoond. De kinderen vervelen zich te pletter, vooral omdat er op het park geen wifi is. We leren Becky kennen, een puber die met haar moeder ruziemaakt over hoe je een koekenpan met antiaanbaklaag schoonmaakt, terwijl ze ondertussen in haar hoofd steeds maar de woorden ‘Ik wil dood’ hoort. In een ander huisje proberen Josh en Milly een gelijktijdig orgasme te bereiken. Een ouder echtpaar laat elkaar vrij, de man gaat aan de wandel, de vrouw zit in een pub te schetsen.

Natuurlijk is er ook een stoorzender en dat is het huisje waar het iedere avond feest is met luide muziek. Dat moet wel misgaan, maar eer het zover is, voeren alle personages eenzelfde soort innerlijke monoloog, zeurend en klagend. Wat een mooi groepsportret had kunnen worden, is nu een verhaal zo monotoon als de druilerige regen.

Beeld Orlando