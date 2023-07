Zomerfilms Oppenheimer en Barbie versmelten tot mediafenomeen #Barbenheimer en worden kaskrakers

Theater De Schuur in Haarlem viert de première van Barbie. Beeld Lina Selg

Barbie van Greta Gerwig, een vrolijk-feministisch sprookje over het leven van een speelgoedpop en Oppenheimer van Christopher Nolan, een bloedserieus biografisch drama over de vader van de atoombom, hebben in een unieke dubbelslag dit weekend naar schatting 440 miljoen euro wereldwijd binnengehaald. Daarmee heeft de filmzomer, die tot nu toe wat lauw was verlopen voor Hollywood, ook weer een duw in de rug gekregen.

Was er heel even de vrees dat de release van twee grote zomerfilms met een sterrencast, hoe verschillend ook, tot een soort obstructie zou leiden; het enorme contrast tussen de titels bleek een aanjager van allerlei spitsvondigheden op sociale media, die zich al snel onder de noemer #barbenheimer verzamelden. Met hier en daar een knalroze paddenstoelwolk als alternatief logo en veel mensen die beide films achter elkaar wilden gaan bezoeken.

Over de auteur

Mark Moorman is kunstredacteur van de Volkskrant. Hij schrijft over series, fotografie en populaire cultuur.

Beide films kregen nog net hun wereldwijde publiciteitcampagne rond, voordat de staking van de Amerikaanse acteursvakbond een einde maakte aan persoonlijke optredens van de sterren. Zowel Barbie als Oppenheimer zijn door de kritiek goed ontvangen, overigens geen enkele garantie voor financieel succes. In de toonaangevende ‘Tomatometer’ waarin recensies worden gewogen haalde Barbie 90 procent en Oppenheimer 94 procent. In deze krant kregen beide films vier sterren.

Volkskrant-redacteur Herien Wensink noemde de film ‘een knappe balanceeract: rolbevestigende meisjeskitsch, ironische knipoog en feministisch manifest ineen’. Recensent Berend Jan Bockting beschreef Oppenheimer als ‘een stroom van psychische gruwel’ op ‘majestueuze wijze’ neergezet door Nolans vaste cameraman, de Nederlander Hoyte van Hoytema.

Tom Cruise

Ook Nederland is niet immuun voor het Barbenheimer-effect, zoals iedereen kon vaststellen die dit weekend de rijen voor de uitverkochte bioscoopzalen zag staan. Barbie-distributeur Warner Bros. meldde dat de film tot zondagochtend al een kwart miljoen bezoekers had getrokken. En hoewel voorlopig Barbie de grote winnaar van het weekend is, lijkt Oppenheimer er niet onder te leiden; al op donderdag kon distributeur Universal melden dat het de beste opening van een Nolan-film in Nederland was. Het is met name de zevende Mission Impossible-film van Tom Cruise (ook vier sterren in de Volkskrant) die in zijn tweede week flink moest inleveren, al was het maar omdat er geen zalen meer over zijn.

Het contrast tussen het hardroze poppenavontuur versus de inktzwarte nucleaire biopic leek niet groter te kunnen. Maar er werd al snel op gewezen dat zowel Christopher Nolan als Greta Gerwig Oscarwinnaars met een diep-persoonlijke stijl zijn, die een leger van sterren kunnen aantrekken. Om met Barbie te spreken: ‘Vandaag is de beste dag ooit. Net als gisteren. En morgen!’