‘Zolang je geen Amy Winehouse of Kurt Cobain bent, kun je als artiest prima een familieman zijn’

Jaap Reesema: ‘Het is tof dat het in België beter gaat met mijn zangcarrière dan hier. Ik treed daar veel vaker op.’ Beeld Frank Ruiter

Zanger of podcastmaker? (1)

‘Zanger. Muziek vind ik het allerleukst. Vooral het maken ervan. Optreden is natuurlijk vaak hetzelfde, toch een beetje een kunstje. Het proces van het schrijven, dat je eindeloos zit te zwoegen maar op een gegeven moment denkt ‘nu heb ik het’, is zwaar, maar wel dankbaar.

‘Ik heb net een deal getekend voor een nieuw album, dat komt voorjaar 2022 uit. Daar komen acht liedjes op, onder meer de singles Nu wij niet meer praten (in januari een nummer 1-hit, red.) en Alles komt goed. Na Changing Man, dat ik in 2011 maakte nadat ik X-Factor had gewonnen, wordt het pas mijn tweede album. In de tussentijd heb ik vooral muziek voor anderen geschreven.

‘Mijn nummers zijn vaak emoballads, waarin ik volle bak gas geef in het hoge. Inspiratiebronnen zijn Adele, Sam Smith en Lewis Capaldi.

‘Als ik elke dag de studio in zou moeten, word ik gek, dus ik ben blij dat ik ook podcasts maak: elke twee weken Nu wij niet meer praten met mijn vrouw Kim (Kötter, presentatrice, red.) over ons gezin, en wekelijks de Zelfspodcast met Sander Schimmelpenninck.

‘Het idee daarvan is: twee beste vrienden, ik ken Sander van een jeugdkamp, bespreken de actualiteit aan de hand van een hoofdonderwerp. We zijn uitgesproken, althans, vooral Sander is dat en ik durf het steeds meer te zijn. In het begin waren de gespreksonderwerpen vaak persoonlijk, ging het over onze school- of studententijd, maar daarover zijn we langzamerhand wel uitgeluld. Nu gaat het vaker over de actualiteit. Dat komt ook doordat Sander veel bezig is met onderwerpen voor zijn Volkskrant-columns.

‘Vorige week was het hoofdthema bijvoorbeeld het klimaat en was weerman Gerrit Hiemstra te gast. Ik ben dan de luchtige tegenhanger die ervoor zorgt dat het allemaal niet te zwaar wordt.’

Familieman of popster?

‘Ik ben echt een familieman. Ik kom uit een familie van vijf kinderen, wilde zelf altijd vroeg kinderen en heb er nu drie: Muck van 5, Youp van 3 en Ted van 0.

‘Zolang je geen Amy Winehouse of Kurt Cobain bent, kun je als artiest prima een familieman zijn. Maar we hebben de oppas en opvang hard nodig, omdat Kim veel bezig is met presentatieklussen.

‘Natuurlijk denk ik weleens: ik pak een tas met een onderbroek en een tandenborstel en ik rijd naar het buitenland. Dat kan niet meer. Maar ik heb ook vrienden die alleen wonen, dat lijkt me helemaal niks. De voordelen van het familiebestaan vind ik veel groter dan de nadelen.

‘Kim heb ik acht jaar geleden leren kennen via een gemeenschappelijke vriend. We eindigden de avond diep in de nacht op een boot, toen heb ik alles uit de kast getrokken en ben ik gaan zingen. Ieder heeft zo zijn troef: Sander vertelde in het buitenland altijd dat hij een Italiaanse ambassadeurszoon was – hij sprak een beetje Italiaans – of een Nederlandse prins, dat vonden de meisjes wel interessant.’

Zanger of podcastmaker? (2)

‘We sluiten elke aflevering van de Zelfspodcast af met het snoepje van de week. Vaak is dat een mooi meisje, maar het kan ook een man zijn want anders krijgen we te veel boze mensen. Maar als je dáár al niet meer de humor van kan inzien… dat is wat vrienden doen in een kroeg. En we kiezen mensen met een openbaar profiel op Instagram, we bespreken ze niet grof en ze vinden het altijd leuk.

‘De toon van de podcast is best studentikoos. Dat levert veel reacties op. ‘Weet je wat nou zo leuk is?’, zei Nick Schilder van Nick en Simon. ‘Ik heb nooit bij een studentenvereniging gezeten. Dat is een wereld waarover ik wil horen.’ Maar ook in Den Haag luisteren ze. Laatst hadden we Rob Jetten te gast.

‘Wekelijks hebben we tussen de 100- en 150 duizend luisteraars. Natuurlijk ben ik daar verbaasd over. Wie wil er nou naar ons gebral luisteren?’

Nederland of België?

‘Nederland. Ik ben hier geboren en vind er alles prettig. Maar het is tof dat het in België beter gaat met mijn zangcarrière dan hier. Ik treed daar veel vaker op, op 30 oktober sta ik weer in het Sportpaleis in Antwerpen. Dat is allemaal begonnen met Ellie, een plaat die in 2018 op 1 heeft gestaan in België. Ik maakte die met de Vlaamse producer en dj Regi. Daarna mocht ik met hem meedoen aan Liefde voor muziek, de Vlaamse versie van Beste zangers.

‘Het Belgische publiek is wat chiquer: ze kijken, ze luisteren, ze klappen. Nederlands publiek is toch vaak lomp. Als ze er geen zin in hebben, praten ze door je optreden heen. Maar omdat Nederlanders extraverter zijn, kan het ook helemaal losgaan, dat is dan weer te gek.’

Jaap Reesema: ‘Toen ik laatst in de Zelfspodcast kritisch sprak over corona-ontkenners, kreeg ik via Instagram doodsbedreigingen’ Beeld Frank Ruiter

Jaap Reesema of Jaap Siewertsz van Reesema?

‘Achteraf had ik mezelf gewoon Jaap Siewertsz van Reesema moeten noemen, want dat is mijn volledige naam. Maar ik heb bij X-Factor voor Jaap Reesema gekozen omdat ik dacht dat simpele namen beter werkten: Marco Borsato, Guus Meeuwis. Ook wilde ik mijn kakkersroots verbergen.

‘Ik ben opgegroeid in Terwolde, vlak bij Deventer. Mijn ouders waren allebei reumatologen, mijn moeder is nu verslavingsarts, zij wilde wat meer spanning. Ik heb drie oudere zussen en een oudere broer, die wonen allemaal in de buurt van Loosdrecht. Onze kinderen gaan naar dezelfde school.

‘Kim en ik gaan verhuizen, maar blijven in Loosdrecht. We hebben met veel geluk een stuk grond gekocht met een bloedmooi uitzicht: zover je kan kijken, zie je water en weiland. Ik geloof dat dit de plek is waar we oud gaan worden.’

Met of zonder Sander Schimmelpenninck?

‘Met. De helft van Nederland vindt hem niet zo aardig, maar de mensen die dicht bij hem staan, houden van hem. Hij staat altijd voor je klaar. Toen ik als student superdik was – 35 kilo zwaarder dan nu – en er echt doorheen zat, zei hij tegen me: ‘Jaap, we gaan nu een traject in waarbij je gaat afvallen en ik ga je helpen, want je moet gewoon gelukkig worden.’ Ook toen mijn ouders uit elkaar gingen, was hij er voor me.

‘Maar ik kan hem soms ook niet uitstaan. Die arrogantie! Zeker met mailen en appen is hij ontactisch. Als hij het ergens niet mee eens is bij Tonny Media, het bedrijf dat we met Titus van Dijk hebben opgericht, begint hij op de mail te ranten en krijg je een soort column binnen. Ik kan daar wel van genieten, maar als je net bij ons werkt, is het doodeng. Hij is ook de taalpolitie en stuurt minimaal tien mails per dag met: ‘Daar moet een punt achter, dat is met dt, dat is geen goede zinsconstructie.’

‘Met Tonny Media maken we nu voornamelijk podcasts, maar we gaan ook boeken uitgeven en tv-programma’s produceren. Het gaat goed: er werken 25 mensen, al zitten daar ook tien stagiairs tussen.’

Immuun of gevoelig voor kritiek?

‘Heel gevoelig, daarom heb ik een tijdje geleden besloten om nooit ergens meer reacties onder te lezen. Het is echt niet normaal wat je over je heen krijgt. Toen ik laatst in de Zelfspodcast kritisch sprak over corona-ontkenners, kreeg ik via Instagram doodsbedreigingen.

‘Dat waren mijn eerste doodsbedreigingen. Sander krijgt er niet een, maar wel twintig, per dag. Dat vindt hij ook niet leuk, maar hij heeft ermee leren leven.’

David Guetta of KSHMR?

‘KSHMR (spreek uit: Kasjmir, artiestennaam van Niles Hollowell-Dhar, red.) is een Amerikaanse dj met een aantal grote hits. Hij is een maat van me, we hebben samen Carry Me Home en I Will Be A Lion gemaakt.

‘Ik ken Guetta slecht, maar ik kies hem. Ik vind het gaaf dat ik kan zeggen dat ik met hem de plaat Your Love heb gemaakt. Hij behoort in de muziek misschien wel tot de tien grootste wereldsterren.

‘Ik ben bij hem terechtgekomen via de Nederlandse dj’s van Showtek. Onder mijn internationale artiestennaam Jake Reese heb ik ook samengewerkt met Armin van Buuren, Hardwell, Sam Feldt en Lost Frequencies.’

Aretha Franklin of Whitney Houston?

‘Aretha Franklin. Ik vind haar de allergruwelijkste vocalist ooit. Er zit zóveel bereik in haar stem, als ik die hoor, raakt me dat echt. Je hoort gewoon dat ze in de kerk is opgegroeid, dat ze orgel speelde op haar vierde, dat haar ouders allebei muzikant zijn. Daar ben ik jaloers op, dat had ik ook wel gewild.

‘Ik zing ook graag soul, maar durf er op het podium mijn vingers niet aan te branden. Van Nederlandstalige soul krijg ik al snel de kriebels, dat is toch altijd een beetje met de vingers knippen. Het woord soul zegt het al: het moet in je zitten.’