Zolang de NPO blijft jojoën met cultuurprogramma’s wordt het nooit wat

Murw gebeukt door het eindeloze gekeuvel in de interviewprogramma’s Boerderij van Dorst en Isola di Beau (allebei op zondagavond, allebei met een atypisch BN’er-duo, allebei op locatie) bleek Brommer op zee een aangenaam warm bad. Wilfried de Jong was voor een speciale uitzending afgereisd naar Menorca, waar Cees Nooteboom zich jaarlijks verschanst om te schrijven en een beetje te rommelen in zijn tuin.

Het was een aandoenlijke aflevering, vooral op de momenten waarop Nooteboom reflecteerde op zijn sterfelijkheid. De metaforen over die sterfelijkheid zagen we vooral in zijn bomen en planten, hoewel Nooteboom zelf aangaf dat hij geen plant was, maar nog steeds een ‘schrijvende man’. Zijn amandelboom was al talloze malen afgeschreven, maar Nooteboom bleef uit medelijden tóch amandelen halen. Als Nooteboom zich zorgen maakt over zijn geliefde cactusplant, wordt hij gerustgesteld door een expert: ‘Die cactus blijft langer leven dan wij.’

Cees Nooteboom in ‘Brommer op zee’. Beeld VPRO

Nooteboom en de cactusplant houden het waarschijnlijk moeiteloos langer vol dan het gemiddelde cultuurprogramma van de NPO. Deze week bevestigde de VPRO dat de NPO na twee seizoenen een streep heeft gezet door Brommer op zee. Het was een liquidatie die er al geruime tijd stilletjes aan zat te komen. Het programma ‘scoorde’ blijkbaar niet goed genoeg volgens de steeds grotere kijkcijferfetisjisten binnen de NPO-top. Of misschien werd er achter de schermen simpelweg ‘geen Champions League gespeeld’, zoals grensoverschrijdend gedrag op de Hilversumse werkvloer ook wel wordt genoemd.

Nu moet Özcan Akyol – het duizenddingendoekje van het Mediapark – de boel weer gaan redden, met een nieuw seizoen van Eus’ boekenclub. Nu was dat best een fijn programma met potentie, maar het is de vraag of dit cultuurprogramma – dat uiteindelijk óók weer dreef op BN’ers – het wél gaat redden. Want zolang de NPO elke paar jaar op amateuristische wijze blijft jojoën met haar cultuurprogramma’s, wordt het nooit wat. Brommer op zee was misschien niet het perfecte, ‘meeslepende’ cultuurprogramma, maar het was gewoon goed dat het bestond – hoe klein de ‘doelgroep’ in harde cijfers misschien ook was.

Je wenst toch vooral een publieke omroep die eindelijk weer schijt krijgt aan kijkcijfers, maar blijkbaar is dat te veel gevraagd in een omgeving waar vooral ‘Champions League’ moet worden gespeeld. Toch weet elke voetbalfan dat clubs met zo’n jojobeleid uiteindelijk nooit in aanmerking komen voor de Champions League; die blijven uiteindelijk vooral aanklooien in de marge. Want wat moet de NPO als ook Eus niet de oplossing blijkt voor het ‘boekenprobleem’? Na een nieuwe kijkcijferflop iets proberen met Rob Kemps of Emma Wortelboer? En als dat ook niet werkt, Splinter Chabot wekelijks laten voordragen uit eigen werk?

De uiteindelijke oplossing laat zich ongetwijfeld raden: zet twee BN’ers (de cactusplanten van het kleine scherm) op een afgelegen locatie (Boekenboerderij di Beau?), en laat ze hun lievelingsboek meenemen. Dan is het cultuurprogramma uiteindelijk tóch weer gered!