Zoek het lekker uit: Terry Riley, de aartsvader van de minimal music, is nog steeds tegencultuur

Terry Riley tijdens een optreden in Oval Space, London, 2018. Beeld Redferns

Krrrppp-tsssjjj… Op het Japanse platteland scharrelt de aartsvader van de minimal music met het audiodraadje van zijn computer. ‘Hang on’, kraakt via Zoom de stem van Terry Riley (87). Hoewel hij binnen zit, draagt hij een gele muts en een bodywarmer in goud. ‘… provincie Yamanashi…’, knettert het, '...koud…’

58 jaar geleden joeg Riley vanuit zonnig Californië een revolutionair genre de wereld in. In C heette zijn baanbrekende stuk. Behalve eenvoudig was de titel pesterig. Want terwijl Europese componisten ingewikkelde luisterlabyrinten optrokken, presenteerde Riley makkelijk behapbare, op herhaling gebaseerde muziek in de alledaagse toonsoort C-groot. Ga maar luisteren in Rotterdam, waar het vermaarde collectief Bang On A Can All-Stars In C vanaf donderdag 27 oktober drie keer speelt in de Onderzeebootloods. De Duitse dansgrootheid Sasha Waltz levert er een nieuwe choreografie bij.

Sasha Waltz & Guests maakten een choreografie bij 'In C'. Beeld Jo Glinka

‘Zo, hier ben ik’, zegt Terry Riley. ‘Japan, tja, hoe ging dat. Toen de coronapandemie in februari 2020 uitbrak, was ik hier op tournee. Voorlopig zit ik prima. Ik componeer en geef les in Indiase raga. Ik pieker er niet over om terug te keren naar de Verenigde Staten, waar een stel debielen de democratie dreigt te verkwanselen voor een totalitaire staat.’

De grijze baard loopt op borsthoogte uit in een guitig staartje. Tegencultuur, nog altijd. Het idee voor In C overviel hem tijdens een busrit. Rileys liefde voor de jazz van John Coltrane en Miles Davis sprak er een woordje in mee, net als de lol in improviseren. Verder haatte hij de ‘militaire dwang’ van de klassieke sector en liep hij weg met de ritmische herhaalstructuren van muziek uit Afrika.

Op een simpel A4’tje noteerde hij 53 modules waar musici fijn mee mochten gaan stoeien. Aantal spelers: zoek zelf maar uit. Instrumenten en/of zangers: verzin iets. Klanksterkte en articulatie: doe wat in je opkomt. Modules herhalen: zo vaak je wil. Bevalt een passage niet: sla gerust over. De enige constante van deze klinkende democratie was een strakke puls die de boel vanaf maat één bij elkaar hield.

Riley: ‘Ik wilde iets schrijven waarmee zowel professionals als liefhebbers uit de voeten konden. Je hoeft voor In C geen virtuoos te zijn. Al klinkt de muziek op haar best als je de techniek hebt voor een strak ritme en een mooie toon. En bloeit een uitvoering pas echt op als de musici scherp naar elkaar luisteren en op elkaars impulsen reageren.’

Na de première schreef een recensent: ‘Soms lijkt het alsof je heel je leven niets anders hebt gedaan dan naar dit stuk te luisteren.’ Hij vond In C kluisterend, opwindend, ja zelfs ontroerend. Toch sloeg de trance niet meteen over op het grote publiek. ‘Dat gebeurde pas na de plaatpremière in 1968', zegt Riley. ‘De lp verscheen op het label CBS, wat garant stond voor een ruime verspreiding. Jan en alleman kon het stuk bovendien gaan spelen, want ik liet de partituur afdrukken op de hoes.’

Sindsdien klonk In C in duizenden gedaanten, in tijd uiteenlopend van een kwartier tot uren. De bonte cd-voorraad telt een mooie poëtische met het Nederlandse Ragazze Quartet en een opwindende met Malinese inslag. Voor die versie kwam Terry Riley in 2015 naar het World Minimal Music Festival in Amsterdam. ‘Mijn geheugen wordt minder, maar ik geloof dat het de laatste keer is dat ik aan In C heb meegedaan.’

Waarom het stuk nog altijd populair is? ‘Ik vermoed omdat het een andere kijk op muziek geeft. Spelers ervaren veel vrijheid, en van luisteraars hoor ik dat het stuk ze optimistisch maakt. Steenrijk ben ik er trouwens niet van geworden, al heeft In C er wel voor gezorgd dat ik nooit klussen heb moeten aannemen voor het geld.’