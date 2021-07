Zodiac de musical is een ambitieus project in een bijzondere setting ★★★☆☆

De voormalige koepelgevangenis in Breda is omgetoverd tot een dystopische wereld in 2031. Een wereld waarin grondstoffen zijn uitgeput en klimaatvluchtelingen aan de poort van het Westen rammelen. Op de binnenkant van de koepel wordt een fraaie sterrenhemel geprojecteerd en we belanden bij een vergadering van de dierenriem. De twaalf sterrenbeelden willen een van hen naar de aarde sturen om de elementen vuur, aarde, water en lucht op te halen, zodat dit mislukte experiment kan worden opgedoekt. De keuze valt op de Boogschutter (Samir Hassan), die zich à la De kleine zeemeermin onder de mensen begeeft en daar veel nieuws leert en ervaart.

Zodiac de musical in De Koepel, Breda. Beeld Jean Philipse

Zodiac de musical is een ambitieus project, met een script van Dick van den Heuvel dat qua postapocalyptische setting en rebelse jongeren doet denken aan The Hunger Games. Regisseur William Spaaij brengt grote spelscènes door de hele ruimte, er vliegen drones rond en er is nieuwe muziek van Jeroen Sleyfer en Fons Merkies. Daar zitten goede liedjes tussen, zoals het duet Vader en dochter, dat mooi wordt gezongen door Frederik (René van Kooten) en Evi (Dominique de Bont). Maar qua liedteksten lijkt het soms ook alsof we op de EO-Jongerendag zijn beland, met groepsnummers als Open de poort naar je hart en Want wij zijn mensen.

Evi (Dominique de Bont) en Bo (Samir Hassan). Beeld Karin Jonkers

Het script is sowieso aan de prekerige, ernstige kant. Meer subtiliteit en lichtheid, zoals in de amusante discussies tussen de kibbelende, felgekleurde sterrenbeelden, had de voorstelling goed gedaan. Zodiac is een musical met plus- en minpunten, want de constante galm in de koepel zorgde er op de première voor dat het geluid niet optimaal was. Maar de locatie, de special effects en de leuke groep acteurs maken dit tot een bijzondere ervaring.

Beeld Karin Jonkers