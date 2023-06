Zoals wel meer Arctic Monkeys-songs staat ‘Arabella’ bol van de verwijzingen en inspiratiebronnen

Zanger Alex Turner van de Arctic Monkeys tijdens een optreden bij ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’ in 2022. Beeld Getty

Arabella’s got a seventies head

But she’s a modern lover

Arctic Monkeys (2013)

Als het om inspiratie gaat is Alex Turner, voorman van Arctic Monkeys, de meest sponsachtige artiest die je ooit kunt tegenkomen. En het wonderlijke is: hij zuigt alles in zich op – literatuur, kunst, films, muziek, televisie – om het in originele liedjes uit te serveren.

Turner (1986) doet er niet geheimzinnig over waar hij zijn stuff vandaan haalt. Hij mag er graag over vertellen, als omgevallen platen- en boekenkast. Het begon al met de titel van hun debuutalbum, Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not (2006). Dat citaat komt uit Saturday Night and Sunday Morning (1958) van Alan Sillitoe, de Engelse Ernest Hemingway. Best wel typisch, om als tiener met zo’n schrijver op de proppen te komen en te zeggen dat je beïnvloed bent door punkdichter John Cooper Clarke.

In hun eerste, fantastische single I Bet You Look Good on the Dancefloor citeerde hij uit Rio van Duran Duran en verwees hij naar het boek 1984 van George Orwell. Met de regels ‘There ain’t no love, no Montagues or Capulets/ Just (...) dirty dance floors and dreams of naughtiness’ liet hij zien Shakespeares Romeo en Julia te kennen.

Voor hij met zijn jeugdvrienden in Sheffield naar de rock van The Strokes en Oasis luisterde, afgewisseld met de hiphop van Roots Manuva, had hij in zijn ouderlijk huis kennisgemaakt met de pophistorie. Turners ouders, taal- en muziekdocenten, waren grote muziekfans. Tijdens autoritten kwamen The Beatles en David Bowie voorbij, althans als zijn moeder achter het stuur zat. Zijn vader was een groot fan van Frank Sinatra en jazz.

Na het sensationele debuut hielden de Arctic Monkeys – en hun zanger vooral – de vaart erin. Turner componeerde voor de film Submarine, maakte Scott Walker-achtige muziek met The Last Shadow Puppets en gooide er de nodige Arctic Monkeys-platen uit, zoals AM in 2013, met heavy rock à la Black Sabbath.

Jane Fonda in ‘Barbarella’ (1968). Beeld IMDb

Op dat album staat het enige namenliedje van Turner, Arabella. In de lijn der verwachting had hij er een zoekplaatje van gemaakt, bol van verwijzingen en inspiratiebronnen. Om te beginnen kwam de gezongen liefdesverklaring voort uit twee bestaande namen: het fictionele karakter Barbarella en Arielle, naar Arielle Vandenberg. Zij was zijn toenmalige geliefde, een Amerikaanse actrice en presentatrice. Barbarella was een spetterende vertolking van Jane Fonda in de gelijknamige sciencefictionfilm uit 1968, waarin ze gehuld was in een strakgetrokken astronautenpak.

Maar dat is nog niet alles, zo blijkt uit een interview met The Observer. Turner vertelde dat hij bij het schrijven van Arabella in het magisch-realistische universum van Honderd jaar eenzaamheid van Gabriel García Márquez was gedoken.

Hij bleek ook bezield te zijn door een vermaarde Nederlander: M.C. Escher (1898-1972), de grafisch kunstenaar die optische illusies afscheidde. Turner vergeleek liedjes als Arabella met ‘een Escher-trap’, een eindeloze fantasie die niet gelijk duidelijk maakte wat de betekenis was. ‘Toen we net begonnen, bestond het leven uit uitgaan en stranden in een club. Het leek nergens op te slaan. Het voelde als een nooit eindigende trap.’