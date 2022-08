Zo zout heb je het nog nooit gegeten: ‘Zeemaal’ is zinnenprikkelend tafeltheater

Sien Vanmaele speelt ‘Zeemaal’. Beeld Olympe Tits

Theatermaker Sien Vanmaele (31) kreeg tien jaar geleden de ziekte van Crohn, een chronische ontsteking van de darm. Ze moest op doktersadvies ‘gezond eten’, maar wat dat precies inhield, moest ze zelf maar uitzoeken. Sindsdien koppelt ze een fascinatie voor alles wat mensen in hun lijf stoppen aan haar passie voor theater en haar angst voor de klimaatcrisis. Op de Toneelacademie Maastricht specialiseerde Vanmaele zich in ‘voedselperformances’. Nu, afgestudeerd en toegetreden tot de artistieke kern van het vermaarde Vlaamse gezelschap Laika alias Theater der Zinnen, bouwt ze haar tafeltheater uit tot een trilogie: Zeemaal, Landmaal en Luchtmaal. Het eerste deel is nu acht dagen te zien in Zeeland tijdens het Zeeland Nazomerfestival.

Zes uur lang heeft ze met twee assistenten en regisseur Jo Roets uiterst precies de tafel gedekt om tachtig mensen een honderd minuten durend, theatraal zeemaal te serveren. Over iedere schelp, ieder watertje en ieder zilt plantje is nagedacht. In een glazen ovenschaaltje drijven zeesla, priemwier en viltwier. In een mantelschelp liggen doorschijnende velletjes koolrabi waarmee we straks zelf zeeravioli mogen maken. In een scheermes wacht gedroogd en gesnipperd bruinwier op een bolletje zeemansboter. En uit een wulk drinken we slokjes waterkefir vermengd met spirulina, een blauwgroene alg.

Voordat we onze tanden echter in het zilte maal mogen zetten, houdt Vanmaele, gekleed in een blauw broekpak, een beeldende monoloog over waarom ze denkt dat plantaardig eten uit zee de wereld kan redden. Het begon allemaal op haar 18de, toen ze haar geboortestreek in West-Vlaanderen, dichtbij zee, verruilde voor de stad Antwerpen. Ter afscheid bracht ze met vrienden een nachtelijk feestbezoekje aan de kust. Vanmaele werd op slag verliefd op het spektakel van zeevonk, het magische natuurverschijnsel waarbij fluorescerende pantserwieren het wateroppervlak betoverend blauw laten oplichten. Sindsdien laat de zee haar niet meer los.

Zeemaal Beeld Olympe Tits

Ze geeft een ludiek minicollege over oeroceanen, macroalgen, drijfblaasjes en ijskruid. En dan komt Vanmaele bij de kern: stel dat we allemaal meer uit de zee zouden gaan eten, niet de vis, maar de wieren, gewoon van onze kust dichtbij, zou dat een klimaatbestendig menu onder handbereik kunnen brengen? Vanmaele zelf is er al actief mee begonnen, mede gestimuleerd door haar ziekte van Crohn. Voor Zeemaal sprak ze met maritiem biologen, koks, oester- en bruinwierkwekers. Op de Toneelacademie Maastricht specialiseerde ze zich in voedselperformances, ook om haar klimaatangst te temperen: koken om het einde van de wereld af te wenden.

Dankzij het vermaarde Vlaamse gezelschap Laika, gespecialiseerd in zinnenprikkelend theater vol wonderlijke proeverijen, kan ze haar kleinschalige onderzoeksprojecten nu grootschalig presenteren. Vooral tijdens festivals zoals de komende tien dagen het Zeeland Nazomerfestival. Later dit seizoen zal ze haar dis ook delen in theaters als De Brakke Grond in Amsterdam en het Parktheater in Eindhoven.

Laika, in 2001 opgericht door Jo Roets (1961) en Peter De Bie (1967) voor zowel jeugd- als volwassenentheater, is blij met de verjonging van het artistieke team. Naast Vanmaele (31) maken sinds dit jaar ook de Vlaams-Malinese actrice Aminata Demba (35) en de Vlaamse regisseur Michai Geyzen (39) deel uit van de artistieke kern. De laatste, nu toerend met de tragikomische jeugdvoorstelling Vuur/Toren (6+) over drie bijna verloren drenkelingen, is net als Vanmaele afgestudeerd aan de Toneelacademie Maastricht. Voor Vanmaele vormt Zeemaal het eerste deel van haar drieluik waarin ze vanuit de keuken op zoek gaat naar antwoorden op klimaatverandering. Deel twee, Landmaal (dat volgend jaar naar Zeeland komt), draait om voedselbossen, zaden, schimmels, communicerende bomen en koken in compost. Voor Luchtmaal duikt ze in de wereld van insecten, zaadwinning, geuren en fermentatie. Iedere voorstelling vormt, net als Zeemaal, een versmelting van diner en theater. Want bij Laika geloven ze heilig in het zogeheten begrip ‘convivialiteit’, volgens het woordenboek een ‘in een groep of ge­zel­schap heer­sen­de sfeer van fees­te­lij­ke saam­ho­rig­heid en joie de vi­vre’. Zo vragen ze bezoekers van Zeemaal niet voor niets de karaffen, broodplankjes en ovenschaaltjes met twee andere mensen te delen. Vanmaele: ‘Bezoekers komen vaak in duo’s. Door ze in compartimenten van drie op te splitsen moeten ze wel met elkaar in gesprek gaan.’

Sien Vanmaele brengt haar ‘tafeltheater’ uit bij het Vlaamse theatergezelschap Laika. Beeld Olympe Tits

Over de duurzaamheid van decor en rekwisieten is nagedacht. ‘De schelpen hebben we opgehaald bij restaurants. De ovale tafelsetting van twee verdiepingen komt uit een eerdere voorstelling van Laika. En de nieuwe thermosflessen voor de tranen van de zee gaan jaren mee.’

Na afloop vinden de zakjes met gehakt zeewier grif aftrek. De recepten om thuis zeekefir, zeemansboter of chips van gezaagde zee-eik te maken, staan op de website van Laika. Als het aan de makers van Zeemaal ligt, is de toekomst zout.

Waar speelt Zeemaal? Zeemaal door Laika & Sien Vanmaele is te zien van 26/8 t/m 3/9 in de botenloods van de Jachthaven Hansa in Wilhelminadorp tijdens het Zeeland Nazomerfestival (in coproductie met Theaterproductiehuis Zeeland). Daarna: 27 t/m 30/10 in De Brakke Grond, Amsterdam en 21 en 22/1 in Parktheater Eindhoven

Opening Zeeland Nazomerfestival: ‘Vlaemsch (chez moi)’ Het Zeeland Nazomerfestival opent 26, 27 en 28/8 in de Grote Kerk van Veere met de nieuwe grote voorstelling van wereldster Sidi Larbi Cherkaoui. In het magistrale Vlaemsch (chez moi) onderzoekt deze internationaal gevierde choreograaf hoe Vlaams zijn wortels zijn die hij van moederskant heeft meegekregen. De kosmopolitische Larbi werkt met de halve wereld samen, van Anish Kapoor, Antony Gormly, Szymn Brzósla en Osamyu Tezuka tot Jude Law, Joe Wright, Fadia Tomb El-Hage en Chaolin monniken. Nu onderzoekt hij oude en nieuwe Vlaamse meesters met drie collega's: muzikant Floris De Rycker, mode-intwerper Jan-Jan Van Essche en beeldend kunstenaar Hans Op De Beeck.

Vlaemsch (chez moi) van Sidi Larbi Cherkaoui. Beeld Filip van Roe

Choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui Beeld Rahi Rezvani