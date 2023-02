Zo ziet het filmfestival van Berlijn er achter de schermen uit: kriskras door de stad met filmproducent Marleen Slot

Filmproducent Marleen Slot in Berlijn. Beeld Max Eicke

Het regent, maar filmproducent Marleen Slot (41) arriveert op de tweede dag van het filmfestival van Berlijn gewoon op de fiets op de Potsdamer Platz, midden in het hart van het festival. Natte voeten: soit. Zo’n fiets is simpelweg het handigst als je lekker vlot van de ene naar de andere afspraak wil racen.

Haar feestelijke outfit en kleurrijke jasje zouden op een gala-avond niet misstaan – en zijn bij nader inzien daadwerkelijk bedoeld voor haar eerste filmpremière. ’s Middags is de wereldpremière van de Vlaamse jeugdfilm Zeevonk, een co-productie van Slot en haar Vlaamse collega Dries Phlypo, waarin een meisje haar vader, een visser, verliest bij een ongeluk op zee. Overmorgen volgt de première van haar tweede, belangrijkste film op de Berlinale: Silver Haze van de Nederlandse regisseur Sacha Polak (onder meer bekend van documentaire Nieuwe tieten (2013) en drama Dirty God (2019); allebei eveneens geproduceerd door Slot). Tussendoor organiseert ze op zaterdagavond voor de zesde keer de populaire International Producers Party, samen met de bevriende producent Antoine Simkine en Zeevonk-collega Dries.

Slots drukke programma vormt de aanleiding om in Berlijn een aantal dagen met haar op pad te gaan. Oók omdat ze hier vorig jaar nog was met de lancering van Knor, de buitengewoon vrolijk stemmende stop-motionanimatiefilm van regisseur Mascha Halberstad, die later in 2022 zou uitgroeien tot stevige bioscoophit (ruim 100 duizend bezoekers) en grote winnaar bij de uitreiking van de Gouden Kalveren (drie stuks, waaronder voor beste film). Hoe ziet de professionele kant van het filmfestival eruit voor iemand die een onmisbare rol speelt in de filmproductieketen, maar die voor het grote publiek een vaak onduidelijke rol achter de schermen vervult?

Slot begon op haar 22ste in de filmwereld bij productiebedrijf Lemming Film, waar ze verschillende functies vervulde onder de vleugels van Leontine Petit en Joost de Vries. Ze was runner op de set van Het Schnitzelparadijs (‘Verschrikkelijk, ik heb géén richtingsgevoel en moest iedere ochtend negen acteurs in een busje naar de set rijden’), produceerde korte films, bekwaamde zich in de internationale coproductie (het Oekraïense My Joy van Sergei Loznitsa) en leerde werken met verschillende budgetten, van Meral Uslu’s Snackbar (zeven ton) tot Mischa Kamps Tony 10 (vier miljoen).

Haar droom om voor haar 30ste een eigen bedrijf te beginnen kwam uit: in 2011 begon ze filmproductiebedrijf Viking Film. Slot komt uit een vissersfamilie ‘op Wieringen’, een voormalig eiland in de kop van Noord-Holland waar Vikingen volgens de overlevering een tussenstop maakten tijdens hun strooptochten. Bijnaam: Eiland der Vikingen. Ze komt er nog altijd graag: haar vriend, ouders en broer wonen er allemaal. Het is een plek waar iedereen elkaar kent – iets wat ze ook aantrekkelijk vindt aan het werken in de filmwereld. ‘Ik vond Viking Film ook een leuke naam omdat-ie zo mannelijk klinkt – en dan zit er één zo’n vrouw achter het bedrijf.’

Marleen Slot in haar hotelkamer. Beeld Max Eicke

De eerste missie vandaag: dertig vrijkaarten ophalen voor Silver Haze bij het hoofdkantoor van Panorama, een onderdeel van het festivalprogramma. Daar vertelt het opgewekte Panorama-hoofd Michael Stütz dat de filmprogrammeurs zo onder de indruk waren van Silver Haze dat de film al in juni vorig jaar werd geselecteerd. Slot bevestigt dat: ‘We hebben een half jaar lang niemand iets mogen vertellen.’ De wijze waarop Polak in haar film het levensverhaal van brandwondslachtoffer Vicky Knight (hoofdrolspeler in Polaks vorige film Dirty God) laat naspelen door Knight zelf, laat in Berlijn weinigen onberoerd.

Volgende stap: bij een ander loket zeventig VIP-kaarten ophalen, bedoeld voor vrienden en familie, en minder ‘VIP’ dan het woord doet vermoeden. Ze moeten gewoon worden betaald, à 15 euro per stuk. Slot belt ondertussen met haar publicist: er is wat gedoe met de man die zondag voor de Silver Haze-première de make-up van de cast moet verzorgen. Slot heeft een speciale ‘event room’ in het hotel gehuurd om hem goed de ruimte te geven, maar het lijkt erop dat hij overdonderd is door de hoeveelheid werk en mogelijk wat extra moet worden gemotiveerd.

Ze hangt op en zegt: ‘Ik hou intens van mijn werk, maar het is soms óók een hondenbaan.’

Een hondenbaan? ‘Vooral tijdens draaiperiodes moet in heel korte tijd zó veel gebeuren. De risico’s zijn extreem groot. Er hoeft maar één ding mis te gaan en het gaat écht mis.’ Ze vertelt over de Marokkaanse nachtclub waar na een misverstand over een schaal nepdrugs op de set van Dirty God plotseling niet verder mocht worden gefilmd, waardoor de duurste draaidag in het water viel. ‘Er zit zo’n kwetsbaarheid in ons vak. Dat hoor ik ook van collega-producenten. Er zijn zó veel situaties die zich niet laten voorspellen. Van een heel andere orde dan dit make-upgeneuzel.’

Het producentenwerk is soms best ondankbaar, dat is wat ze bedoelt. ‘Daarom was ik ook zo blij dat jij me hier wil volgen. Het is moeilijk te begrijpen wat we precies doen. Regisseurs en acteurs worden sexy gevonden. Wat wij producenten doen, is natuurlijk niet zo sexy. En het clichébeeld van de producent bestaat ook nog steeds: zo’n oudere, graaiende, sigaren rokende man. Ik snap waar het vandaan komt, maar het is zonde dat dit beeld nog bestaat. Een goede producent gaat juist tot het bittere eind voor een film.’

Daar is een specifiek karakter voor nodig, denkt ze. ‘Je moet niet bang zijn om risico’s te nemen. Niet opgeven. Met Knor ben ik acht jaar bezig geweest. Met Silver Haze vier jaar. De financiering vind ik een van de leukste onderdelen van het filmmaken, ook al kent het soms ook teleurstellingen. Zonder volledig geloof in de makers met wie je werkt ben je nergens, want je moet ze met overtuiging kunnen verkopen.’

In de lobby van het Marriott is het om 12 uur ’s middags al zo druk als in een café rond middernacht. We gaan op zoek naar suite 102, die is afgehuurd door de Engelse sales agent Bankside Films. Bedrijven als Bankside vormen de link tussen de producent en distributeur. Ze verkopen films aan de hele wereld en zorgen ervoor dat voltooide films ook daadwerkelijk een publiek bereiken. Sophie Green, hoofd acquisitie en ontwikkeling, heeft Slot uitgenodigd voor een vijftienminutengesprek.

Slot: ‘Ze vraagt me altijd om even bij te praten over de projecten waar ik aan werk. Ik moet zelf nog nadenken of ik ook met hen wil werken.’ Ze is momenteel zeer tevreden met haar sales agent New Europe. ‘Die zijn wat kleiner dan Bankside, maar hebben juist daardoor meer tijd en aandacht voor hun films dan de grotere concurrenten.’

Suite 102 is met een aantal geïmproviseerde, wiebelige wanden opgedeeld in drie aparte inloopkamertjes. Sophie zit in de middelste daarvan, volledig in festivalmodus. Het is dag twee van het festival, telt ze, maar het voelt als dag vijf. Zonder rem zoekt ze naar dat ene bijzondere filmproject. Ze kijkt op haar papiertje en zegt, onder de indruk: ‘Je staat hier dit jaar met twéé films.’ En dan: ‘Vertel! What have you got cooking?’

Slot vertelt over een nieuwe film waaraan ze met Polak werkt, over een 11-jarige jongen die op een zorgboerderij belandt omdat zijn drugsverslaafde moeder in de gevangenis zit. Hij raakt bevriend met een 14-jarig, geestelijk gehandicapt meisje. Liedjes van Mariah Carey bepalen de toon en stijl van de film: die wordt ondanks de zwaarte van het onderwerp kleurrijk en uplifting. ‘Sacha is zo goed in het regisseren van niet-professionele acteurs’, zegt Slot. ‘Dit plan zit haar als gegoten.’ ‘Great’, zegt Green. Ze is nieuwsgierig naar een vertaalde versie van het scenario. ‘I’m a big fan of Sacha.’

In de make-up, voorafgaand aan de premières. Beeld Max Eicke

Ook in de pijpleiding: een nieuw stop-motionproject met Mascha Halberstad van Knor. Over een jongetje dat zijn moeder dagelijks op tv ziet, als nieuwslezeres, en zijn vader die vertelt dat ze daarom niet thuis kan zijn. Een Kerstfilm voor de hele familie. Bij Bankside doen ze eigenlijk geen familie-animatie, zegt Green, maar in suite 102 wordt op dit moment nooit nooit gezegd.

Ten slotte werkt Slot met talent Sven Bresser aan zijn speelfilmdebuut, over een Nederlandse rietsnijder die op zijn land een dood meisje vindt. Het wordt een film met de sfeer van de donkere films uit IJsland, zegt ze. Green knikt enthousiast: ‘Scandinavian noir.’ Met zelfs een vleug sciencefiction – iets met een olieachtige vlek op de plek waar het lichaam is gevonden. Greens ogen lichten op: ‘Ooooh!’

Weer buiten appt ze even met Halberstad, met wie ze voor de productie van Knor, begin 2020, in Arnhem animatiestudio Holy Motion oprichtte. Ze peinzen over een animatie-commercial: kunnen ze voldoen aan de wensen van de opdrachtgever? Ondertussen kiezen we een lunch: hamburgers van Five Guys, de lievelingsjunkfoodketen van Silver Haze-ster Vicky Knight.

Dwars door Berlijn tijdens de Berlinale. Beeld Max Eicke

Over haar vak: dat is misschien het best te vergelijken met een uitgever van boeken. Of met ouderschap – al is de samenwerking die Slot voorstaat gelijkwaardiger dan dat. ‘Je bent van A tot Z betrokken bij een film, van scriptontwikkeling en financiering tot première. Ik ben geen producent die actief op zoek gaat naar verhalen – een boek om te verfilmen bijvoorbeeld – en daar dan mensen bij zoekt. Ik werk vanuit de makers. Ik wil de optimale situatie creëren waarin hij of zij dat ene verhaal kan vertellen. De ene film versterkt daarbij de andere. Het succes van Knor gaat mij zeker helpen de nieuwe film van Sacha te financieren.’

Ze onderscheidt zich door tegelijk verder te kijken dan de projecten waaraan ze werkt. Ze was sinds 2016 voorzitter van beroepsvereniging Filmproducenten Nederland (tegenwoordig de Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie) en ze zit sinds september in een adviescollege van het ministerie van OC&W over nieuwe toe- en uittredingscriteria voor publieke omroepen. Ze vind het belangrijk om op beleidsmatig niveau over de filmwereld na te denken. Méér doen dan preken voor eigen parochie. ‘Dat maakt het nog weer leuker om producent te zijn.’

De rode draad tussen haar projecten is wat haar betreft helder: Slot hoopt dat haar filmprojecten iets toevoegen dat voorheen nog niet bestond. ‘Ik ben supertrots op Knor, maar ik ben nog veel trotser dat we in Nederland animatiefilmgeschiedenis hebben geschreven: dit is de eerste animatiefilm ooit die het Gouden Kalf won voor beste film.’

Première van ‘Zeevonk’. Beeld Max Eicke

Inhoudelijk voelt ze zich vooral op deze Berlinale sterk verbonden met haar films. Tijdens de productie van Zeevonk dacht ze aan haar jonge broer, die visser is en drie jaar geleden overboord sloeg. Drie uur dreef hij in de Noordzee. ‘Hij is gevonden door zijn beste vriend die op een andere vissersboot werkte en heeft het godzijdank overleefd. Dat maakt zo’n film extra bijzonder.’

Zaterdagavond is het vroeg druk in het Ballhaus Berlin, de fraaie ouderwetse balzaal waar Slot haar International Producers Party geeft. Een feest met een geheim: in de uitnodiging stond een link waarin ieders komst moest worden bevestigd, maar in werkelijkheid komt iedereen binnen. Op de dansvloer noemt Michael Elliott, de Engelse coproducent van Silver Haze, haar een natuurtalent als het gaat om onmogelijke projecten van de grond krijgen. ‘Duck, dive and hustle’, is de kunst die Slot volgens Elliott als geen ander verstaat.

Slot is in haar element vanavond, al zijn er lichte zorgen over de hoeveelheid bezoekers. Vandaag zijn er ineens vijfhonderd extra aanmeldingen binnengekomen, terwijl er maximaal vierhonderd mensen naar binnen kunnen.

Nog voor middernacht verlichten blauwe zwaailichten het pleintje voor het Ballhaus: de politie komt kijken naar aanleiding van klachten van omwonenden over de nachtclubachtige drukte voor het gebouw. Iedereen die zich op het pleintje voor de deur heeft verzameld moet vertrekken, anders zal de boel binnen worden ontruimd. Slot haast zich naar buiten: ook dit feest vergt crisismanagement.

International Producers Party in het Ballhaus. Beeld Max Eicke

De volgende dag zit Slot in de lobby van het Silver Haze-hotel naast Alex de Ronde, directeur van filmtheater Het Ketelhuis in Amsterdam, die haar interviewt voor de Ketelhuis-podcast (aflevering 82, Berichtje uit Berlijn). Het is een uur voor de première. ‘Het feit dat ze zo’n beetje in haar eentje werkt, is heel kenmerkend voor haar’, zegt De Ronde. ‘Dat wijst op een reusachtige betrokkenheid en zorgvuldigheid. Waar grotere producenten hun tijd ook moeten steken in het managen van hun bedrijf, steekt Marleen die tijd in de films waaraan ze werkt. Tot het bepalen van de geschiktste locatie en tijd van de festivalvertoning aan toe. Dat vind ik grote klasse.’

Nog even over dat feest: dat was dus produceren op de toppen van haar kunnen, lacht Slot. ‘Voor de mensen binnen was het heel leuk. Ik vond het heftig.’ Het pleintje werd door de politie op vriendelijke wijze schoongeveegd. Toen de rust terugkeerde mocht er in stilte steeds één iemand naar binnen als één persoon naar buiten ging. Slot stond van half 11 tot kwart over 2 bij de deur om mensen naar binnen en buiten te begeleiden. Was ze opeens uitsmijter. ‘Ja, dat blijkt dus verrassend leuk te zijn. Ik vertelde iedereen over de situatie, we moesten zachtjes praten, zo ontstond ook wel weer een leuke sfeer.’

Een Engelse jurist die ook lesgeeft in bemiddeling tijdens conflicten stond toevallig in de rij. Na afloop sprak hij haar aan: wat Slot die avond deed, vond hij een sterk staaltje mediation. ‘Hij was blown away. Ik deed het allemaal op intuïtie, heel vriendelijk, omdat ik geloof dat je daar het verst mee komt. Maar ik haal er dus veel lol uit als zo’n professional óók onder de indruk is.’

Première van ‘Silver Haze’. Beeld Max Eicke

Voor het doek van Kino International, waar de wereldpremière van Silver Haze plaatsvindt, vertelt Sacha Polak dat haar film nooit had kunnen worden gemaakt zonder haar ‘wonderful’ producers. Slot kijkt toe vanaf een stoel achter in de zaal. Even ervoor heeft ze zelf mooi gesproken over de ontstaansgeschiedenis van Silver Haze. In de weken na de première van Dirty God, waarin Vicky Knight ook de hoofdrol speelt, reisde Slot met Polak en Knight door het hele land om de film na te bespreken met publiek. ‘Het ging in de zaal ook heel vaak over Vicky’s eigen verhaal: hoe ze aan haar brandwonden is gekomen. Er zaten ook geregeld mensen met brandwonden in de zaal. Er was altijd veel emotie, op een fantastische manier. We leerden Vicky’s verhaal steeds beter kennen en op een gegeven moment zei Sacha: hier wil ik een film over maken.’

Tijdens de vertoning wordt opmerkelijk veel gelachen, ondanks het verhaal waarin alles duidelijk wordt over de diepe sporen die Knights geschiedenis achterliet. Knight is vergeleken met Dirty God nog ontwapenender als hoofdpersonage. Polak geeft haar in de regie op fraaie wijze de ruimte zichzelf te zijn.

Slot stapt na afloop als eerste op het podium (‘I’m shaking a bit’) en bedankt in een mooie, kalme speech iedereen die aan de film heeft meegewerkt. De zaal hoort hoe lastig het was, filmen met extreem weinig geld. Hoe het tijdens de productie soms botste met Polak (‘Dit is haar eerste en laatste lowbudgetfilm’), maar dat ze nog steeds van elkaar houden. Er vallen tranen.

Bioscoop Kino International. Beeld Max Eicke

Twee dagen voor de première las ze bij de hamburgers van Five Guys voor uit een appgesprek dat ze voor het festival had gevoerd met Polak. ‘Ik ben soms bang dat ik er niet zelf van kan genieten, omdat ik alleen maar voor anderen moet zorgen’, appte Slot enkele weken geleden. Zó veel internationale acteurs moeten managen is nieuw voor haar. ‘Ik zie ineens voor me hoe ik op zondag als een kip zonder kop door het hotel ren om iedereen wakker te maken voor de make-up.’ ‘Niet wakker is geen make-up’, stelde Polak haar droogjes gerust. ‘Sorry dat ik mijn zorgen bij je neerleg’, schreef Slot. ‘Het komt gewoon goed.’

Ze is normaal niet zo stressgevoelig, zei Slot eerder in Berlijn. Ze was tijdens het gesprek moe en moest haar zorgen even delen. ‘Dat is het gevolg van in je eentje een bedrijf runnen. Normaal zou je zoiets delen met je collega’s, ik kan het gelukkig delen met mijn makers. Dus daar moeten de makers met wie ik werk wel tegen kunnen.’

Daarom kan je over háár invulling van het vak eigenlijk niet spreken van veredeld ouderschap. ‘Je bent er voor elkaar. Dat is hoe ik het liefste werk.’