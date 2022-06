Zo’n beetje alle genres in pop komen voorbij op Last Night in the Bittersweet van Paolo Nutini ★★★★☆

Last Night in the Bittersweet

Heb je een enorm succesvol soulalbum gemaakt, dat meerdere keren de platina status heeft gehaald, kom je acht jaar later met de mededeling dat je nieuwe album meer de rockkant op gaat. De Schotse Paolo Nutini doet het zomaar. Caustic Love uit 2014 was Nutini’s liefdesbrief aan soulreuzen als Otis Redding en Solomon Burke. Terwijl Last Night in the Bittersweet een terugkeer betekent naar het idioom van Nutini’s eerste twee albums.

Maar de rocksoep wordt niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend. Zo’n beetje alle genres in pop komen in de zestien nummers aan bod. Radio klinkt als een vintage radiorockliedje dat John Mayer geschreven had kunnen hebben, als die meer emotionele urgentie in zijn donder had. The Beatles zouden zich niet schamen voor een ballad als Julianne. En Abigail vermomt zich als klassiek countrykleinood.

Het overtuigt allemaal omdat Nutini’s wendbare stem zich nestelt in elke muzikale context. In het newwave-achtige Lose It zorgt de onderkoelde Lou Reed-dictie voor een heerlijke dreiging die toeneemt als het nummer wordt volgebouwd met jengelende gitaren en een dameskoortje. In Through the Echoes is het juist de emotionele rasperigheid van Nutini’s stem die hij uitbuit. De bezieling van de zingende voorzanger die zijn gemeenschap meesleept. Yep, toch weer soul.

Maar werelden komen samen in Everywhere. Na een lange, rauwe, smachtende opbouw zijn het de rockgitaren die voor de emotionele afsluiting zorgen. Het laat horen waar Nutini het best in is: rock én soul.

Paolo Nutini

Paolo Nutini Last Night in the Bittersweet Pop ★★★★☆ Warner