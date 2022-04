Zo maak je van je kind een lezer: laat technisch lezen over aan school en zet vol in op leesplezier

Beeld Pelckmans

Leeswappies. Ze vertellen je in de rij voor de kassa ongevraagd dat je je baby eigenlijk al voor de geboorte moet laten kennismaken met verhalen. Ze delen tweedehandskinderboeken uit als traktatie op verjaardagsfeestjes. Die irritante buitenbibliotheek van je buren, waar nooit wat goeds bij staat, is er niets bij vergeleken.

Zulke mensen bestaan echt. Die conclusie valt te trekken uit Zo maak je een lezer (Pelckmans; € 20) van Maria Russo en Pamela Paul, allebei boekredacteur bij The New York Times en moeder van drie lezers. Misschien is de humor in de houterige vertaling verloren gegaan, maar wie hun tips leest, kan zich niet aan de indruk onttrekken in een parallelle werkelijkheid terecht te zijn gekomen, vol ideale opvoeders die elke dag onafhankelijke boekwinkels en antiquariaten afschuimen.

Toch moet ik toegeven dat ik me meermaals heb afgevraagd: waarom zijn er niet veel meer van dit soort handleidingen? Ik krijg bijna dagelijks vragen over moeilijke lezers voorgeschoteld en moet eerlijk zeggen: de meeste adviezen uit dit boek zijn helemaal niet zo raar. Ik pas ze thuis ook toe, zij het met wisselend succes. Mijn kroost lijkt nog lang niet op de zwaar verslaafde letterjunk die ik op hun leeftijd was.

Woutertje Pieterse Prijs

De vraag hoe je kinderen aan het lezen krijgt, is nu extra relevant, want zaterdag wordt bekend welk boek de Woutertje Pieterse Prijs wint; de bekroning van het best geschreven, geïllustreerde en vormgegeven jeugdboek van vorig jaar. De jury heeft in haar 35-jarige geschiedenis zelden rekening gehouden met de voorkeuren en interesses van jonge lezers. Wie meer dan een kwart van de winnaars bij naam kent, is waarschijnlijk een leeswappie.

Als kinderboeken vermomde volwassenenboeken, daar waarschuwen Russo en Paul voor. Trap niet in met prijzen beplakte omslagen die eruitzien alsof ze uit een museumwinkel komen: dat is namelijk precies waar ze thuishoren. Terecht gaan ze voor leesplezier, koste wat het kost. Als kinderen melkpakken willen lezen: prima. Strips? Handleidingen? Ook goed en doe vooral mee.

Beeld Schaep14

Technisch lezen laat je aan school over en ondertussen voer je een geheim leesoffensief. Er slingert door het hele huis een regelmatig variërend aanbod aan boeken rond, je leest ’s avonds zo veel mogelijk voor op een niveau dat ze nét aankunnen en vooral: je geeft het goede voorbeeld door zelf demonstratief in een boek te duiken. Want als kinderen niet graag lezen, komt dat het vaakst doordat ze het hun ouders niet zien doen. Zo simpel is het echt.

Bevlogen essays

Hoe het daarna op de middelbare school verder kan gaan, vertelt de 87-jarige schrijver en docent Aidan Chambers in het onlangs vertaalde Tussentijd (Schaep14; € 19,95), een verzameling van zijn bevlogen essays over jongeren en literatuur. Voor wie vreest dat ook deze beroepslezer niet helemaal goed bij zijn hoofd is: hij droeg Shakespeare voor aan Britse vmbo’ers. Hij kan het navertellen en nog onderhoudend ook.

Aanstekelijk analyseert hij zijn eigen favoriete jongerenboeken en adviseert hij om ongegeneerd aan te sluiten bij onderwerpen die jongeren aanspreken: seks, identiteit, grote risico’s nemen en je afvragen wat de zin van het leven is. Maar wel zonder voor de hand liggende ontknopingen, met mooie zinnen en af en toe een intrigerende wisseling van verteller en perspectief. Dat dit werkt, bewees hij met zijn eigen toegankelijke én spraakmakende jeugdromans, bijvoorbeeld Je moet dansen op mijn graf (Querido, 1985).

Dat hij aan het eind pleit voor een officiële lijst klassiekers moeten we hem maar vergeven, al is dat waarschijnlijk het slechtste idee dat leeswappies ooit hebben gehad. Als alles al bekend is en je alleen de kast met favorieten van je ouders en jury’s hoeft af te werken, waarom zou je dan nog lezen?