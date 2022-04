Zo leerde een Nederlandse filmmaker twee Afghaanse tweelingzussen zichzelf spelen

De tweelingzussen Malihe en Nahid Rezaie in de film 'Along the Way'. Beeld Along the way

‘Intelligent, charismatisch, knap, enorme giechelbekken en tegelijk bloedserieus.’ Het kost de Nederlandse filmmaker Mijke de Jong (62) geen enkele moeite uit te leggen waarom ze het al na één ontmoeting zag zitten met de tweelingzussen Malihe en Nahid Rezaie als hoofdrolspelers van haar nieuwe film Along the Way, die nu in de bioscopen te zien is en vier sterren van de Volkskrant kreeg. ‘Of ze konden acteren, wist ik niet. Wel wist ik: dit gaat lukken. Ik krijg ze aan het spelen.’

De Jong herkende bij Malihe en Nahid de vurige wens om hun verhaal te vertellen. ‘Ze straalden het uit: ie-der-een moet hun verhaal horen en kennen.’ Ze hoorde zelf van hun verhaal toen ze in 2020 een filmworkshop gaf op het Griekse eiland Lesbos, in vluchtelingenkamp Moria. ‘De prioriteiten in een vluchtelingenkamp zijn eten en onderdak, maar het is minstens zo belangrijk dat je je creatieve geest levend houdt.’

De zussen volgden haar workshop: twee Afghaanse meisjes wier ouders al voor hun geboorte naar Iran waren gevlucht. Als de meisjes 17 zijn en het gezin een poging doet Europa te bereiken, gaat het mis. Met hun oudere zus raken ze op de grens tussen Iran en Turkije hun ouders kwijt.

Ze belanden in Istanbul, in een kamertje waar ze uit angst weken binnen blijven – als jonge vrouwen op de vlucht voelden ze zich ontzettend kwetsbaar. Hun ouders zijn dan al in Bremen. Uiteindelijk raken ze in kamp Moria, waar De Jong geïnspireerd raakt om hun vluchtverhaal te verfilmen, met Malihe en Nahid in de hoofdrollen.

Filmmaker Mijke de Jong. Beeld Els Zweerink

‘Op Lesbos dacht ik: wat een verhaal, dit gaan we doen’, zegt De Jong. ‘Weer thuis, toen ik met Jolein Laarman en mijn man Jan Eilander aan het scenario schreef, dacht ik: waar zijn we aan begonnen? Het is helemaal niet zeker dat die meiden in Griekenland blijven – als ze verder mogen reizen naar Duitsland gaat dat natuurlijk voor. Ze spreken alleen Farsi, ze hebben nog nooit geacteerd. Hoe gaat dit ooit lukken?’

De Jong vond een tolk die ook fungeerde als assistent-regisseur, Natascha Erfanipour, en betrok terug in Griekenland de tweeling nadrukkelijk bij het maakproces. ‘In een interview bij de VPRO zeiden ze hoe verbaasd ze waren dat je gewoon met mij kon praten. Regisseurs waren in hun ogen allemaal bokkig en streng, ook al hadden ze nooit eerder een regisseur gesproken. Vanaf het begin was ik hun amme, hun tante. Ik toetste het scenario tijdens het schrijven voortdurend bij hen en ik liet ze het verhaal uitleggen aan andere acteurs. Ze groeiden in hun rol.’

De tweeling kreeg ook de verantwoordelijkheid voor de interviews met echte vrouwelijke vluchtelingen die door het verhaal zijn gevlochten – in de film een effectief middel om een documentair realisme over te brengen. ‘Dit begon met leren hoe je open vragen stelt. Uiteindelijk zijn zij het die de vragen stellen achter de camera. Dat werd echt hun verantwoordelijkheid. Ook daarmee groeide hun vertrouwen.’

Niet dat de opnamen vanzelf gingen. ‘Ze speelden in het begin met de grootst denkbare gebaren. Ze dachten aan hun favoriete Afghaanse en Iraanse soaps: groot en bombastisch spel. Personages die uitspreken wat ze bedoelen. Ik heb ze A Separation van de Iraanse regisseur Asghar Farhadi laten zien: kijk, dít wil ik graag. Realistisch spel. Subtiele interacties.’

Het begon uiteindelijk te lopen dankzij de methode die al haar hele carrière werkt: eindeloos veel geduld. ‘Dan keken ze me na een opname voor de zoveelste keer aan en zeiden ze: het moet kleiner hè, Mijke? Meer bij onszelf. Op een gegeven moment hadden we die klik. Dat proces herken ik. Ik heb vaker met amateuracteurs gewerkt. Het komt goed als je iemand het vertrouwen geeft dat ie voor de camera zichzelf mag zijn.’

De kunst is om de spontaniteit van ongetrainde acteurs óók naar boven te krijgen als de camera draait, zegt ze. ‘De eerste houding van niet-professionele acteurs is vaak: ik moet een rol spelen. Ik probeer dan duidelijk te maken: jullie zijn al personages van jezelf, laat dát zien. Het enige verschil is dat de personages soms net andere keuzes maken dan jullie zouden doen.’