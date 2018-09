Zó hoogzwanger en zó schaars gekleed, dat was nog nooit eerder vertoond bij New York Fashion Week

Het had niet veel gescheeld of er was woensdag in Brooklyn een baby op de catwalk geboren: kort nadat het hoogzwangere topmodel Slick Woods (22) het plankier verliet, braken haar vliezen en begon de bevalling.

Woods liep een show van Savage x Fenty, de lingerielijn van zangeres en ontwerpster Rihanna. Zwangere modellen op de catwalk zijn op zich geen noviteit en passen in de heersende trend van body positivity en diversiteit. Maar zó hoogzwanger en zó schaars gekleed – in tepelstickers, linten, reepjes kant en kousen – waren ze nog nooit eerder te zien tijdens de doorgaans vrij preutse New York Fashion Week.

Model Slick Woods, echte naam Simone Thompson, werd drie jaar geleden ontdekt bij een bushalte in Los Angeles. Voor die tijd was ze dakloos. Haar onconventionele uiterlijk – een flinke spleet tussen haar voortanden, kortgeschoren haar en vele tatoeages – inspireerde Rihanna, die haar als gezicht van haar merken inzette.

De vader van het kind, een jongetje, is model Adonis Bosso uit Ivoorkust. Hij maakte op Instagram bekend dat hun zoon Saphir gaat heten.

Zangeres Rihanna heeft diversiteit hoog op de agenda staan. Behalve Slick Woods en een tweede zwangere model liepen er vrouwen met verschillende maten en huidkleuren mee in haar show, die een ode was aan alle soorten vrouwenlichamen.

De beha’s die ze op de markt brengt zijn verkrijgbaar in zeven huidtinten en ook in grote maten. Ook de foundation van Rihanna’s make-upcollectie Fenty Beauty is verkrijgbaar van bleek tot donkerbruin.