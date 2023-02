Zo goed als Teunis Schuurman (1950-2023) zich inzette voor nabestaanden van gesneuvelde militairen in WOII, zo slecht zorgde hij voor zichzelf

Teunis Schuurman.

Als het om Teunis Schuurman gaat, klinken bij bekenden al snel termen als ‘solist’ en ‘einzelgänger’. Maar ook ‘volhardend’ als het om zijn werk als oorlogsdocumentalist gaat. ‘En gek op cijfertjes’, zegt collega-onderzoeker Douwe Drijver.

Op zijn website hield Schuurman bij hoeveel uren hij al had besteed aan het achterhalen van informatie over bommenwerpers van geallieerden en Duitse jagers in de Tweede Wereldoorlog. Op 31 januari stond de teller op 58.163 uur. Het was de dag waarop zijn dood is vastgesteld.

‘Het in ere herstellen van en gezichten geven aan gevallenen in de luchtoorlog, dat was wat hem dreef’, zegt Egbert de Vos van de geschiedkundige stichting Canon De Noordoostpolder. Schuurmans interesse in de Tweede Wereldoorlog ontstond bij toeval, nadat hij een e-mail had ontvangen van Brenda Gibbs uit Toronto.

Haar oom, vliegenier bij de Canadese luchtmacht, lag begraven in Vollenhove. Lukraak had ze een e-mailadres van iemand uit het stadje in de kop van Overijssel opgespoord, van Schuurman dus. Of hij haar kon helpen met het achterhalen van de locatie waar haar oom was neergestort.

Uitpluizen van informatie

‘Vanaf dat moment werd hij gegrepen door alles wat met vliegtuigcrashes rond de Noordoostpolder te maken had, zegt De Vos. Hij ging zich PATS noemen (Per Adres Teunis Schuurman) en achterhaalde gegevens van meer dan driehonderd gecrashte vliegtuigen. Niet zelden leidde dat tot monumenten of herinneringspalen voor gesneuvelden. Ruim zestien jaar besteedde hij aan het uitpluizen van informatie. Met recht, een levenswerk.

Niet dat de Tweede Wereldoorlog hem tot die tijd bovenmatig had geïnteresseerd. De oudste van een gezin van zes in Vollenhove was vooral gek van fietsen. 34 keer trok hij door Amerika en Canada. In de plaatselijke bibliotheek exposeerde hij eens de foto’s die hij onderweg had gemaakt.

Als cijferfetisjist hield Schuurman alle gegevens bij van fietstochten die hij maakte, zegt fietsvriend Bram van Oosten: ‘Niet alleen het aantal kilometers, maar ook welk verzet we hadden gereden en hoe de wind stond.’ Naderhand stuurde hij steevast grafiekjes.

Samen reisden ze heel Europa door. Maar nooit kwam Van Oosten bij hem thuis. ‘Teun leefde heel sober, het was er ook niet echt schoon. Toen ik hem een keer kwam ophalen en vroeg: mag ik even naar de wc, zei hij: ‘Zuuk maor een mooi plekkie in de tuun’. Thuis was de grens.’

Reizen en fietsen

Contact met familie onderhield hij nauwelijks. Dertig jaar lang was er sporadisch contact, zegt zijn broer Harry. Schuurmans leven bestond uit werken – hij was medewerker bij het Waterloopkundig Laboratorium in Marknesse – reizen en fietsen. Tót hij in 2006 de mail van Gibbs kreeg. Van Oosten: ‘Hij zei: Bram, ik stop met fietsen, ik ga de oorlog in.’ En zo geschiedde.

Daarbij ging hij grondig te werk. ‘Er mocht geen marge zijn voor twijfel’, aldus Drijver. Met de Stichting Ongeland, in de Noordoostpolder verantwoordelijk voor het plaatsen van informatieborden bij zogeheten crashpalen, raakte hij in een jarenlange slepend conflict verzeild. Volgens Ongeland kwam er in 1944 een RAF Lancaster JA702 neer bij Marknesse, maar onderzoek van Schuurman wees uit dat dat veertien kilometer verderop moest zijn. Na bemiddeling kreeg hij gelijk en op 30 januari zou de crashpaal op de nieuwe locatie worden geplaatst. ‘De kroon op zijn werk’, aldus De Vos.

Schuurman zou het niet meer meemaken. Een buurtgenoot, die haar hond uitliet en het verdacht vond dat de computer bij Schuurman al dagenlang aanstond, seinde de politie in. Die vond hem dood in bed. Bij zijn broers en zussen overheerst een wrang gevoel. Harry: ‘Zo goed als Teun zich inzette voor anderen, zo slecht zorgde hij voor zich zelf. Het had zo anders kunnen aflopen.’