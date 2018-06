Zo gewoon als Cruijff was, is Ronaldo nog niet

Arjan Peters volgt het WK Voetbal en doet daar dagelijks in Volkskrant verslag van. Hij kijkt alle wedstrijden en in de rust leest hij een boek. Aflevering 2: Sommige sterren kunnen nog slechts leren van andere sterren. Over kalfskroketten bijvoorbeeld.

Als Portugal vanavond tegen Spanje aantreedt, gaat Cristiano Ronaldo (33) de aandacht trekken. Dat kan niet anders. Aan een legende is alles bijzonder, ook het gewone - omdat je daar niet meer op rekent.

In het Ronaldo-nummer van Hard Gras reist Jan-Cees Butter af naar het CR7-hotel op Madeira, waar Ronaldo met Kerst vaak verblijft, en tekent ‘anekdotes’ op. Een receptioniste vertelt dat de voetballer ’s avonds voor haar neus stond, en vroeg om een oplader voor zijn telefoon. Aan de bedrijfsleider vroeg Ronaldo om zeven uur ’s ochtends of die op zijn telefoon en pasjes wilde passen. Kon hij een uurtje joggen. Geef toe, dat zijn krasse verhalen.

Dat hij gek kan doen, is minder vreemd. Hoe vaak las ik al dat Ronaldo op het trainingscomplex Valdebebas een ijsbad placht te nemen ‘om drie uur ’s nachts’. Het is een klein bad, waar hij rechtop in staat. Goed voor de spieren.

Ronaldo die scoort, is nieuws. Ronaldo die de hele wedstrijd mokkend over het veld sjokt; ook nieuws. Hij is een ster, die hooguit van een andere ster nog iets leren kan. In Het Amsterdam van Johan Cruijff vertelt Sytze de Boer wat er in september 2012 gebeurde bij de Febo op het Stadionplein: Cruijff kreeg de hele zaak stil door keurig in de rij plaats te nemen, om zijn vijf via de telefoon bestelde kalfskroketten op te halen. ‘In verbijstering liet Johan de overige bezoekers achter toen hij wegreed met de warme snacks op de bijrijdersstoel.’

Kroketten zijn gewoon. Kroketten telefonisch bestellen is gek (dat heeft Cruijff afgekeken van Lodewijk van Deyssel, die in 1939 per telefoon ‘kalfsvleesch-croquetten’ liet bestellen, voor in de pauze van een concert). In de rij gaan staan is gewoon. Een eindje gaan rijden met vijf kalfskroketten op de bijrijdersstoel, is een performance.

Cruijffs volmaakte mengeling van uitmiddelpuntigheid en alledaagsheid moet Ronaldo nog bereiken. Wanneer hij komende nacht in Sotsji om drie uur met een kalfskroket in een ijsbad gaat staan, laat hij zien dat begrepen te hebben.