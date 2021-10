Zo eigenzinnig als bij Rana hebben we Chopins Etudes en Scherzo’s niet eerder gehoord★★★★★

Zondagochtend, zonnetje, koffie met Chopin. Wie bij dit sfeerbeeld instemmend knikt, zal zich verslikken in het Chopinspel van de Italiaanse pianist Beatrice Rana (28). Ja, we herkennen de Etudes opus 25 en de vier Scherzo’s. Maar zo eigenzinnig hebben we deze muziek niet eerder gehoord. Zijn we het erover eens dat Frédéric Chopin (1810-1849) de grenzen van de klaviermuziek heeft verlegd? Blijf dan niet hangen in geneuzel, zegt Beatrice Rana. Tegenover het cliché van de sentimentele ziel die in de verte staart, plaatst ze het vulkanische temperament van een vernieuwer.

Haar wapens: beheerste zangerigheid, gecontroleerde temposchommelingen, een surplus aan techniek. De losvingerige Etude nr. 2 kringelt als een nevelsliert voorbij. Sterrenstof dwarrelt rond de zoemende melodie van Etude nr. 5. De vier Scherzo’s laveren adembenemend tussen het hooggestemde en het aardse. De topnoten van Rana’s vleugel hadden minder hel mogen worden afgesteld. Maar verder: strik erom en klaar.

Beatrice Rana Frédéric Chopin Klassiek ★★★★★ Warner Classics