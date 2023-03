Zo dragen ontwerpprijsvragen bij aan een bloeiende architectuur

Verduurzaming Nagele Beeld Sytze Bakker

Goede architectuur begint met goed opdrachtgeverschap. Dat was begin jaren negentig het idee achter de oprichting van Architectuur Lokaal, een ‘informatie- en documentatiepunt voor opdrachtgevers’. Bij de grote stadsvernieuwingsprojecten in de jaren zeventig en tachtig had de kwaliteit nog wel eens te wensen overgelaten. Architectuur Lokaal is vooral bekend geworden door de organisatie van talloze ontwerpprijsvragen. Daarbij stond de keuze voor het beste plan centraal – niet de laagste prijs.

Cilly Jansen was vanaf de oprichting in 1993 de eerste en enige directeur van Architectuur Lokaal. Na dertig jaar, waarin ze onder andere een tijdschrift maakte en manifestaties organiseerde, gaat ze dit voorjaar met pensioen. Jansen bouwde voort op initiatieven van rijksbouwmeesters Tjeerd Dijkstra en Wytze Patijn, met wie de stichting een prijsvraagreglement ontwikkelde voor opdrachtgevers en architecten. Een prijsvraag is een goed middel voor het stimuleren van een bloeiende architectuurcultuur, aldus Jansen.

Ze vindt het dan ook jammer dat museum Kröller-Müller op de Veluwe niet voor zo’n aanpak heeft gekozen voor de nieuwbouwplannen. De ontwerpopdracht voor de verbouwing is direct verstrekt aan de Japanse architect Tadao Ando. ‘Een prijsvraag biedt de mogelijkheid om verder dan de aanbouw te kijken, vanuit een visie op de collectie en de betekenis van het museum’, zegt Jansen.

Dat gebeurde ook begin jaren negentig bij het nieuw te bouwen Architectuurinstituut in Rotterdam (later omgedoopt tot Het Nieuwe Instituut). Destijds besloot het ministerie van Cultuur bewust om niet alleen ervaren en internationale architecten van naam te vragen, maar ook jongere ontwerpers. ‘De onverwachte winnaar werd Jo Coenen, toen een dertiger’, zegt Jansen. Coenen zou later rijksbouwmeester worden. ‘Zou het niet wat zijn voor staatssecretaris Gunay Uslu om met het Kröller-Möller in gesprek te gaan en alsnog een prijsvraag te organiseren?’

Jansen licht voor de Volkskrant vier projecten toe die dankzij een prijsvraag van Architectuur Lokaal tot stand zijn gekomen.

Woongebouw Babel, Rotterdam

Cilly Jansen: ‘Hoe kun je gezinnen die op zoek naar meer ruimte de stad verlaten verleiden om te blijven? Dat was de vraag achter de ontwikkelcompetitie die de gemeente Rotterdam in 2016 uitschreef. De jonge architect Laurens Boodt won met zijn ontwerp ‘Toren van Babel’. Hij stapelde rijtjeswoningen tot een piramide, waarbij een straat buitenom langs de voordeuren en -tuinen omhoog voert. Samen met projectontwikkelaar AM is het plan uitgewerkt voor een hoeklocatie op de Lloydpier. Het gebouw wordt nog dit jaar opgeleverd.

‘De vernieuwing van de ontwerpprijsvraag zit niet alleen in de ontwikkeling van nieuwe bouwvormen, maar ook in de kansen voor beginnende architectenbureaus. Zij komen vaak niet in aanmerking voor aanbestedingen, waaraan strikte eisen worden gesteld ten aanzien van ervaring, referenties en omzet.’

Impressie van Babel, een nieuwbouwproject op de Lloydpier in Rotterdam met 24 woningen. Beeld Laurens Boodt Architect & AM

Verduurzaming Nagele

‘Een dorp, gebouwd als stedenbouwkundig experiment, dat zichzelf opnieuw uitvindt als proeftuin op het gebied van verduurzaming: dat was de gedachte achter de prijsvraag Energielab Nagele in 2016. Nagele is in de jaren vijftig ontworpen als het eerste modernistische dorp van Europa en was toe aan renovatie. Toen het financiële compensatie ontving voor het windmolenpark dat aan de rand van de Noordoostpolder gebouwd werd, besloten de bewoners om dat geld te investeren in duurzame energie en richtten daartoe een coöperatie op.

De zonnepanelen in Nagele. Beeld Sytze Bakker

In overleg met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed – Nagele is een jong monument – schreef de coöperatie een ontwerpprijsvraag uit. Het winnende plan van bureau Sacon wordt in fasen uitgevoerd. Op de platte daken zijn zonnepanelen geplaatst, de opgewekte energie wordt onder de grond opgeslagen en via een warmtenetwerk verdeeld. Het systeem sluit met buizen vanaf de daken aan op bestaande installaties; je ziet er uiteindelijk niets van.



Paviljoen Pinetum, Hilversum

‘Pinetum Blijdenstein in Hilversum is een botanische tuin die wordt beheerd door een particuliere stichting. Ter vervanging van een oud podium wilden ze een multifunctioneel paviljoen. In 2018 hebben ze een oproep aan architecten gedaan om hun portfolio te sturen, daaruit werden – anoniem – vier bureaus geselecteerd om een plan te maken.

Paviljoen Grond in Pinetum Blijdenstijn, ontworpen door Enzo Valerio, die won met zijn ontwerp Grond. Beeld Enzo Valerio

‘Architect Enzo Valerio won met zijn ontwerp Grond: een open gebouwtje gemaakt van beton waarin hij lokale zandgrond verwerkt. De stichting, die zelf geen geld had, is met het plan fondsen gaan werven; ook daarvoor is een ontwerpprijsvraag een geschikt instrument. Inmiddels is het bouwbudget rond; dit jaar gaan ze bouwen.’

Prins Clausbrug, Dordrecht

‘Er zijn talloze soorten bruggen in de wereld, maar architect René van Zuuk is erin geslaagd om voor de Prins Clausbrug in Dordrecht een nieuwe te maken met een wereldwijd unieke techniek. Hij heeft het contragewicht in de mast van de brug verwerkt. Nog mooier is natuurlijk dat hiermee twee delen van de stad verbonden zijn.

Prins Clausbrug in Dordrecht. Beeld René van Zuuk

‘In 2020 hebben we voor Dordrecht nog een prijsvraag georganiseerd, voor het nieuwe Stadskantoor; die is gewonnen door het Deense bureau Schmidt Hammer Lassen. Alle plannen werden tentoongesteld, bewoners konden reageren voordat de jury de winnaar koos.