Bevinden wij ons in de nadagen van onze beschaving? Zomaar een gedachte die op kan komen bij een vrouw die in de auto op weg is naar haar werk, waarbij ze diverse sandwichborden passeert die haar uitnodigen om te komen werken, als installatiemonteur, als barpersoon of wasserettemedewerker, zodat ze zich het krantenartikel herinnert over een campagne die vrouwen moet aanmoedigen meer te gaan werken, zonder dat mannen daarbij worden aangemoedigd om minder te werken en meer voor hun kinderen en ouders te zorgen, want uiteindelijk zijn het de vrouwen met de achterstand, zei een VVD-kamerlid in de krant, en zo begint de vrouw zich af te vragen of het echt moet, al dat gewerk, of het niet ook minder kan, met minder geld maar met meer tijd, zodat er misschien minder snelle vliegtuigen nodig zijn, en minder tijdbesparende apparaten, en minder verbrede snelwegen door natuurgebieden heen, en ze denkt aan voedselinnovaties als de croissant in donutvorm en de pizza op koekjesformaat, en ze vraagt zich af of degenen die deze uitvindingen deden niet beter thuis in de tuin hadden kunnen zitten met het lentezonnetje op hun hoofd, goed gezelschap vormend voor man en kind, en daar is de gedachte, of wij ons in de nadagen van onze beschaving bevinden, want als mensen gaan denken dat je beter in een zonnetje kunt zitten dan werken, is er dan niet iets goed mis met hun overlevingsinstinct, hun vechtlust, hun concurrentiekracht, waardoor leden van andere beschavingen hen binnenkort zullen gaan overtroeven en daarna vernietigen?

Zo simpel zal het wel niet zijn, denkt de vrouw, en ze besluit het op te zoeken, straks op haar werk, het lijkt haar echt een onderwerp voor wikipedia-artikelschrijvers, en terwijl ze invoegt op de snelweg vraagt ze zich af of automobilisten andere filosofietjes ontwikkelen dan mensen in de trein, maar dan bedenkt ze dat mensen in de trein meestal met hun telefoon bezig zijn, en dan is ze al aangekomen bij het kantoorpand waar ze werkt en is de tijd om autorijdfilosofietjes te ontwikkelen op.

Boven in haar werkkamer doet ze haar laptop open en typt ‘nadagen beschaving’ in. Ze vindt een boek uit 2005 van een beroemde wetenschapper-schrijver over ondergangen van beschavingen. Dat boek zou ze dus kunnen lezen, maar ze moet zo aan het werk dus ze leest alleen de flaptekst, en daaruit maakt ze op dat de meeste vroegere beschavingen ten onder zijn gegaan aan uitputting van natuurlijke hulpbronnen, klimaatverandering of gebrekkige collectieve besluitvorming, zodat de vrouw met een gerust hart kan concluderen dat onze beschaving zich misschien wel in haar nadagen bevindt, maar dat dit niet veroorzaakt wordt door mensen die zich afvragen of heel veel werken wel een goed idee is.