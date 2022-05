Zingen is Schippers’ grote kracht, in de gesprekjes tussen de liedjes valt de spanning vaak weg ★★★☆☆

Zangeres en cabaretier Kiki Schippers in 'Meer'. Beeld Annemieke van der Togt

Al vijf keer werd de première van Kiki Schippers ingepland, de eerste in december 2020, en steeds opnieuw gooiden lockdowns en coronamaatregelen roet in het eten. Nu was het moment eindelijk daar, in Diligentia Den Haag. Daar presenteerde de 34-jarige Schippers een nieuwe collectie mooie liedjes, waarbij de zangeres zichzelf begeleidde op gitaar of piano.

Kiki Schippers kreeg de afgelopen jaren bekendheid door de actuele liedjes die zij maakte voor radio (Spijkers met koppen) en tv (De vooravond). Van de actualiteit is weinig terug te vinden in haar derde solo Meer. Schippers analyseert haar ontembare levenslust, de drang om overal potentie in te zien en zoveel mogelijk levens in één te stoppen. Wat klinkt als groots en avontuurlijk blijkt in de praktijk geen duurzame vorm van leven. Wellicht heeft het ook met angst te maken. ‘Après nous le déluge’, zingt Schippers lyrisch aan de piano, in een van de vele liederen waarin zij haar geweldige zang etaleert.

Het besef dat je moet leven voordat het te laat is komt ook voort uit de plotselinge dood van haar vader, toen Kiki zelf een tiener was. Ook dat is een verhaallijn die Schippers uitwerpt. In de gesproken teksten zakt de spanning wel vaak weg. Er zijn suffe gesprekjes met het publiek, over bijvoorbeeld de vraag als welk dier mensen zouden willen reïncarneren. In conferences snijdt Schippers cliché-onderwerpen aan als Tinder-dates of de biologische supermarkt. Dan valt op dat Schippers in haar cabaret veel zelf wil doen, en gebaat zou zijn bij samenwerking met andere muzikanten en tekstschrijvers. Laat powerhouse Schippers de liedjes dan maar uitvoeren, want zingen is haar grote kracht.