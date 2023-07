Zingen en zoenen onder het hooien

Beeld Getty Images

Shropshire, 18 juli 1872

Mooi weer, wat goed uitkwam, want het hooi was klaar om binnengehaald te worden. Terwijl Ellen vanochtend op de akker werkte, heb ik de slaapkamers schoongemaakt en het eten klaargemaakt.

De mannen kwamen aan in hun karren, aten en gingen weer aan het werk. Ik ben ook het veld in gegaan, al had ik last van mijn oog. We moesten achter de wagen harken en het hooi in schelven zetten.

Na het melken heb ik de mannen op de akker thee gebracht, bier, brood en kaas. Er waren drie akkers die gehooid moesten worden, en omdat ik dacht dat de mannen het tempo lieten zakken ben ik naast de wagen met de hooivork begonnen.

Ik was bang dat Brown me een bemoeial zou vinden, maar hij leek het niet erg te vinden en we hebben alles mooi strak opgetast. De laatste vracht hadden we om half tien klaar. Het begon donker te worden en de maan kwam prachtig op.

Brown begon te zingen, de andere kerel zat die grote meid achterna en ik geloof dat hij haar kuste, maar mij lieten ze met rust. We liepen terug naar huis, ik met de hooivork op mijn schouder, en ik zong het Duitse lied dat Clara me had geleerd:

Shinmt ine mit helen Hopen Klang

Shunnt ine das leid der leider

Das faterlandes hochgesany

Das Walthalal es wider....