Zin om onverwijld naar Palestina te vertrekken

Hannah Szenes in 1941. Beeld Imageselect

Mezötür, 8 september 1939

De oorlog die we vreesden, is uitgebroken. Danzig en de Poolse Corridor waren de aanleiding. Danzig is slechts een kleine stad, maar heel Polen en ook Europa zijn in gevaar. Als de partijen het hadden gewild, hadden ze de vrede kunnen bewaren. Maar de wil ontbrak, en nu is het oorlog.

De Duitsers hebben een groot stuk van het Pools grondgebied bezet en Frankrijk en Engeland, de bondgenoten van Polen, hebben nu ook de oorlog verklaard. Italië houdt zich nog afzijdig, evenals Hongarije en andere landen. Zij weten dat een oorlog meer zal vernietigen dan ooit en doen er alles aan dit te voorkomen. Dat heet politiek.

Over onze situatie gesproken: George zit in Frankrijk en moeder weet niet wat beter voor hem is: terug naar Hongarije komen of daar blijven. Hier is het nog vrede, en Frankrijk is in oorlog. Maar niemand weet of Hongarije afzijdig zal blijven, en het is nu niet bepaald een genoegen een Hongaarse soldaat te zijn. En wie weet wat buitenlanders in Frankrijk te wachten staat? We weten niet goed wat te doen.

Wat mijzelf betreft: ik heb alle documenten ontvangen en gisteren kreeg ik ook mijn visum (voor Palestina, waar Szenes als parachutist werd opgeleid voor de strijd tegen de nazi’s, red.). Ik heb zin om onmiddellijk te vertrekken, ook al is de reis over zee niet veilig.