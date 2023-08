Zin in het nieuwe seizoen! De recensenten van de Volkskrant delen hun culturele tips

Yayoi Kusama in haar ‘Polka Dot Love Room’ in Galerij Orez in Den Haag in 1967. Beeld Harrie Verstappen

BEELDENDE KUNST

Yayoi Kusama - De Nederlandse jaren 1965-1970

Inmiddels is de Japanse kunstenaar Yayoi Kusama (94) een superster, wereldberoemd met haar stippenkunst. Maar voordat ze de hele wereld veroverde, was ze in de jaren zestig en zeventig geregeld in Nederland te vinden. Aan die periode wijdt het Stedelijk Museum Schiedam nu een tentoonstelling: Yayoi Kusama. De Nederlandse jaren 1965-1970.

Kusama was nog niet beroemd, maar haar bezoekjes aan Nederland gingen zeker niet ongemerkt voorbij. In haar autobiografie schreef ze: ‘Ik vertel mezelf graag dat ik in elk geval een aantal conservatieve Nederlanders het belang van seksuele bevrijding heb bijgebracht.’

Ze had namelijk een kleine rel veroorzaakt, door in het Schiedamse museum een piemelnaakte Jan Schoonhoven (collega-kunstenaar) te beschilderen met stippen. Toenmalig museumdirecteur J. Paalman maakte direct zijn excuses in het Rotterdamsch Nieuwsblad. Hij lichtte toe dat de afspraak was dat niet Schoonhoven maar choreograaf Hans van Maanen zou worden beschilderd, en: ‘Hij zou zijn pantalon aanhouden.’

Maar Schoonhoven had slechts zijn sokken aangehouden. Bezorgde Schiedammers klaagden bij het gemeentebestuur: ‘We vragen ons af waartoe dit alles leidt, als je dat regelmatig in een museum opneemt krijg je excessen.’

Zullen ze nu weer gedoe krijgen, in Schiedam? Vast niet. Kusama is een icoon van jewelste, en elke connectie met Nederland en dus ook Schiedam is inmiddels vooral iets om trots op te zijn. Deze tentoonstelling wil de kunstenaar laten zien als ‘pionier, feminist en cultheldin’, met veel kunstwerken uit Nederlandse collecties die al decennialang niet getoond zijn.

Kusama kwam graag in Nederland voor de kunst. Ze exposeerde bij de Haagse galerie Orez en genoot van de vrijheid en experimenteerdrift hier. Fotograaf Harrie Verstappen, die in die tijd veel met haar optrok, herinnert zich: ‘Ze had altijd een tasje bij zich met daarin spuitbussen, gekleurde papieren stippen en plakband.’ (AvL)

Yayoi Kusama - De Nederlandse jaren 1965-1970, Stedelijk Museum Schiedam, 23/9 t/m 25/2.

Madonna bij de Grammy Awards in februari dit jaar. Beeld Getty

POP

Madonna met The Celebration Tour in de Ziggo Dome

We horen genoeg over Madonna de laatste jaren. Uit zicht raakt zij natuurlijk nooit. Maar de berichten over de zangeres, die deze maand 65 is geworden, zijn vaak wat zorgwekkend. Of in ieder geval verwarrend.

In juni hield de wereld de adem in. Vlak voor de aftrap van haar feestelijke ‘Celebration’-tournee in de Verenigde Staten werd zij de intensive care van een New Yorks ziekenhuis binnengereden, nadat zij ‘in apathische staat’ was aangetroffen. De officiële verklaring van haar woordvoerders: Madonna was getroffen door een ernstige bacteriële infectie. Ze kwam er gelukkig weer bovenop, maar de fans stonden ineens op scherp. Madonna mag een popster zijn van legendarische statuur, onsterfelijk is ook zij niet en dat besef veroorzaakte koude rillingen.

Onrustbarend was ook een optreden van Madonna in 2019 op het Eurovisie Songfestival. Voor het oog van 182 miljoen tv-kijkers zong ze gruwelijk vals en maakte ze een onsamenhangende indruk. Video’s van het nauwelijks herkenbare Like a Prayer gingen viraal. Zelf was ze zeer tevreden met haar optreden.

Madonna is vaker onherkenbaar wanneer ze in het publiek verschijnt of foto’s deelt op sociale media. Haar gezicht lijkt zo anders, vinden haar fans. Hoe kan dat? Deze week stelde Madonna haar nieuwe vriend voor aan de wereld, een 29-jarige bokser. Ook dat werd uiteraard een gespreksonderwerp. Wat gaat er om in het hoofd van de vrouw die het het voorbeeld van Tina Turner volgde en vanaf halverwege de jaren tachtig op eigen kracht stadions uitverkocht, onophoudelijk, over de hele wereld?

Al het gedoe en het soms onaangename nieuws zijn des te meer reden om naar Madonna’s aanstaande show in de Ziggo Dome uit te kijken. Haar Celebration-show, waarin zij haar leven en werken wil vieren, biedt de kans om eindelijk weer eens te zien waar Madonna nu als artiest staat.

Nieuw werk hoeven we niet te verwachten. Madonna begint straks aan haar eerste retrospectieve concertreeks, met alleen oude hits. Hoe geeft zij die vorm? Welk verhaal wil zij vertellen over haar immense loopbaan? En hoe zingt ze dit keer Like a Prayer?

Het Amerikaanse deel van haar tournee werd in juni afgelast, vanwege die infectie. Het geeft Europa de primeur en Nederland straks een eerste optreden in acht jaar. U wilt daar bij zijn. En er zijn nog (dure) kaarten. (RvG)

Madonna, Celebration-tour. Ziggo Dome, Amsterdam, 1 en 2/12.

‘Disgraced’ van Ayad Akhtar, met Saman Amini (groot op de foto). Beeld Bas de Brouwer

TONEEL

Disgraced door Het Nationale Theater

Een spelletje Twister, daarmee vergelijkt The New York Times de voorstelling Disgraced van Ayad Akhtar. ‘De gemoederen laaien op en je hebt het verontrustende gevoel dat iemand zijn evenwicht gaat verliezen en hard gaat vallen. Je weet alleen niet wie het zal zijn.’ Het stuk, waarmee Akhtar in 2013 de Pulitzerprijs won, speelde onder meer in New York en Londen. Vanaf eind september is Disgraced te zien in Nederland, op initiatief van theatermaker Saman Amini, die regisseert én erin meespeelt.

In Disgraced komen vier succesvolle mensen samen tijdens een met drank overgoten diner. Gaandeweg blijkt hun vermeende tolerantie van kwetsbare aard. Amini: ‘Deze personages zeggen alles wat je eigenlijk niet meer mag zeggen, maar wat mensen vaak wél denken. De hele woke-cultuur van nu maakt het extra spannend.’

Zelf speelt Amini een advocaat die zich heeft afgekeerd van zijn islamitische opvoeding. ‘Om aan de top te komen als je tot een minderheidsgroep behoort, moet je altijd een deel van jezelf verloochenen – of je nu vrouw bent, queer of iemand van kleur. Maar hoe lang hou je het vol om niet jezelf te zijn? Er komt een moment dat het niet meer lukt en dan zijn er twee opties: je implodeert of explodeert. Mijn personage doet dat laatste.’

Amini (Iran, 1989) staat bekend om zijn persoonlijke theaterwerk, met veel ruimte voor zijn eigen ervaringen met uitsluiting en racisme. Hij maakte veelgeprezen voorstellingen als A Seat at the Table (2017) en Samenloop van omstandigheden (2018). De Volkskrant omschreef hem als een theaterdier die lof verdient voor ‘zijn branie, invoelbare liedjes, hilarische anekdoten en magistrale verteltalent’. Afgelopen seizoen gooide hij hoge ogen met zijn eerste cabaretvoorstelling Saman Amini’s Integratieplan. De voorstelling werd geselecteerd voor het Nederlands Theater Festival (in de Cabaret Collectie).

Amini: ‘Of ik in een zelfgeschreven voorstelling speel of van een ander, of mijn werk wordt gezien als toneel of cabaret, het maakt voor mij geen verschil. Ik ben een verhalenverteller. Dat is een groot verschil met de personages uit Disgraced: ik hoef me als kunstenaar naar niemands verwachtingen te schikken, integendeel. Mijn gekte wordt juist gewaardeerd, mijn onvoorspelbaarheid is mijn grootste kracht.’ (SJ)

Disgraced van Ayad Akhtar door Black Sheep Can Fly, Het Nationale Theater en Senf Theaterpartners. Tournee vanaf 27/9.

‘Gina at Bruce’s dinner party’, NYC, 1991. Beeld Nan Goldin

BEELDENDE KUNST

Nan Goldin: This Will Not End Well

Fotograaf Nan Goldin (69) gelooft niet meer in happy endings, getuige de titel van haar grote solotentoonstelling bij het Stedelijk Museum Amsterdam: This Will Not End Well. Verwacht geen zoete plaatjes. Goldin is van de rauwe beelden. Intiem en genadeloos legt ze alles vast: seks, drugs, trauma, geweld. Deze tentoonstelling brengt duizenden foto’s, muziek, voice-overs en archiefmateriaal bij elkaar. (AvL)

Nan Goldin - This Will Not End Well, Stedelijk Museum Amsterdam, 7/10 t/m 28/01.

Maria Krraakman in ‘Prima Facie’ door ITA. Beeld Dim Balsem

TONEEL

Prima Facie door Internationaal Theater Amsterdam

Prima Facie gaat over een meedogenloze jurist die zedenverdachten verdedigt – totdat ze zelf het slachtoffer wordt van verkrachting. De toneelsolo werd afgelopen jaar lovend ontvangen in Londen, mede dankzij de superbe actrice Jodie Comer. Dit najaar wordt het voor het eerst in Nederland geregisseerd door de prijswinnende Noorse Eline Arbo, met in de hoofdrol Gouden Kalf- en Theo d’Or-winnaar Maria Kraakman. (EC)

Internationaal Theater Amsterdam - Prima Facie, regie Eline Arbo, tournee vanaf 28/11.

Alex Klaasen gaat de theaters in met ‘De Alex Klaasen Revue - No Ponies’. Beeld Mark Engelen

CABARET

No Ponies door Alex Klaasen

Alex Klaasen had veel theatercollega’s om zich heen verzameld in zijn bejubelde moderne revues Showponies, Showponies 2 en de kersteditie Snowponies. In de opvolger gaat de veelzijdige cabaretier nu terug naar de basis, alleen op het podium. No Ponies dus. Dat Klaasen ook alleen een wereld van personages en muzikale stijlen tevoorschijn kan toveren, bewees hij in zijn cabaretshow Eindelijk alleen (2010). Nu dus een nieuwsgierig makende ‘eenmansrevue’. (JH)

Alex Klaasen - No Ponies, tournee vanaf 16/9.

‘Six’ door Medialane Theater. Beeld Pamela Raith

MUSICAL

Six van Toby Marlow en Lucy Moss

Wat gebeurt er als je de zes vrouwen van de Engelse koning Henry VIII zelf aan het woord laat over hun leven aan het Engelse hof? Dan krijg je dus de theatersensatie Six, eerder al een grote hit in Londen en New York, en komende maand ook drie weken in Nederland te zien (in de originele Engelstalige versie). Six is een spectaculaire mix van musical, theater en popconcert, geïnspireerd op de muziek van vrouwen als Beyoncé, Adele en Ariana Grande. (HJ)

Six the musical van Toby Marlow en Lucy Moss/MediaLane Theater, in Theater DeLaMar Amsterdam (20/9 t/m 1/10) en Luxor Theater Rotterdam (4 t/m 8/10).

‘This is not a dance’ door Nastaran Razawi Khorasani. Beeld Sanja Marušić

DANS

This is not a dance door Nastaran Razawi Khorasani

Podiumkunstenaar Nastaran Razawi Khorasani, die eerder de ontroerende voorstelling Songs for no one maakte over telefoongesprekken met Iraanse kinderen, is vanaf september terug met een dansperformance. In Iran is dansen verboden; een gegeven dat haar inspireerde om This is not a dance te maken. Hierin illustreert ze hoe Iraanse choreografen en dansers, voor wie dansen een levensbehoefte is, omgaan met censuur. (EC)

Nastaran Razawi Khorazani en Theater Rotterdam - This is not a dance, tournee vanaf 19/9.

‘Innocence’ door De Nationale Opera. Beeld Ilkka Saastamoinen

KLASSIEK

Innocence door De Nationale Opera

Begin juni overleed onverwachts Kaija Saariaho, een van de succesvolste componisten van onze tijd. Voor komend seizoen staat haar opera Innocence op het programma bij De Nationale Opera. Deze psychologische thriller in operavorm, geregisseerd door Simon Stone, ging in 2021 in première in Aix-en-Provence. Adembenemend, stelde de Volkskrant toen vast. (MK)

Nationale Opera & Ballet, Amsterdam, 7 t/m 22/10.

Martha Argerich Beeld Karen van Gilst

KLASSIEK

Martha Argerich bij het Rotterdams Philharmonisch

Hoeveel kansen krijgen we nog om Martha Argerich live te horen? Het Argentijnse pianofenomeen is 82. Ze zegt vaak af. Maar áls ze dan speelt, maak je iets bijzonders mee. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest heeft haar gestrikt voor het Eerste pianoconcert van Sjostakovitsj, daarnaast dirigeert chef-dirigent Lahav Shani de Psalmensymfonie van Stravinsky. (MK)

De Doelen, Rotterdam, 28 en 29/9.

Jungle Beeld Arthur Williams

POP

Jungle in de Afas Live in Amsterdam

Je weet wat je te wachten staat als het Britse dance-duo Jungle een nieuw album uitbrengt. Hun muziek is nogal standvastig, en altijd een mix van psychedelische disco, soul en vooral zalige koortjes, die eindeloos door de liedjes dwalen. Ja, je kent het al. En toch raakt Volcano je in het hart. Want wat een optimistische en bedwelmende danstracks heeft Jungle hier weer voor ons uitgetekend. Het goede nieuws: de heren komen ook het nieuwe werk weer live vertolken, met ook zoals altijd een grote band. En dus die wervelende koortjes. (RvG)

Jungle, Afas Live, 7 t/m 22/10, 15/11.