Ziltig en een beetje elektrisch: de geur van het internet doet volgens Cesar Majorana denken aan de zee

Jeroen van Loon, ‘Life Needs Internet #2’ Beeld Jeroen van Loon

Hoe ruikt het internet? Grote kans dat u nog nooit over die vraag hebt nagedacht. Laat dat nu een van de dingen zijn die kunst kan doen: antwoord geven op vragen waarvan je niet wist dat je ze had. De nieuwe tentoonstelling in expositieruimte 38CC in Delft, De geur van het internet, probeert die vraag te beantwoorden. Aan het begin van de tentoonstelling, nog voor je iets ziet, wordt je neus geprikkeld door een geur. Dit is ‘de geur van het internet’: het ruikt grassig, ziltig, elektrisch en een tikkeltje muf.

Waarom zou je überhaupt willen weten hoe het internet ruikt? ‘Van alle zintuiglijke ervaringen mis je geur het meeste als je online bent’, zegt kunstenaar Cesar Majorana, de maker van deze geur. Na urenlang surfen kun je je totaal overprikkeld voelen en zijn je ogen en soms ook je oren heel erg gestimuleerd. Je tastzin doet ook nog wel mee, zegt hij, ‘want je zit met je vette vingers op het toetsenbord of op het schermpje van je telefoon’. Je reukvermogen wordt niet gprikkeld. ‘Terwijl geuren eigenlijk een mooie brug kunnen slaan tussen de online en offline wereld.’

Geurperformance

Majorana ontwikkelde The Hmmosphere, zoals ‘de geur van het internet’ heet, op uitnodiging van platform voor online cultuur The Hmm. Door de coronapandemie konden veel van hun fysieke evenementen niet doorgaan en ze zochten een manier om het gevoel van saamhorigheid tijdens online meetings te versterken. Ze schakelden Majorana in, die u kunt kennen als presentator van het online programma Club Hub op BNNVara en van zijn wekelijkse column over het internet in de VPRO gids. Naast zijn werk als televisiemaker en schrijver studeerde hij vorig jaar af als kunstenaar aan het Sandberg Instituut in Amsterdam, met een geurperformance.

‘Geïnspireerd door gesprekken met alle slimme nerds bij The Hmm heb ik eerst gekeken naar de materiële kant van het internet. We staan er meestal niet bij stil, maar het internet is verbonden met fysieke plekken en die plekken hebben ook een geur.’ Zo is het ziltige in de geur afgeleid van de internetkabels op de bodem van de oceaan, waarvan sommige helemaal van Europa naar Amerika lopen. Naar schatting ligt er totaal zo’n 900.000 kilometer aan internetkabels op de zeebodem. ‘Daar hoort een vrij absurd verhaal bij, want als ze niet op een specifieke manier worden ingepakt, worden ze aangevallen door haaien’, vertelt Majorana. Verschillende bronnen berichten dat Google in 2014 maatregelen nam om kabels haaibestendig te maken.

GYOC, 'Urban Data Forest' Beeld GYOC

Een tweede geurnoot komt van datacenters. ‘Daar mag je niet binnenkomen’, zegt Majorana, en dus verzamelde hij plantjes rondom datacenters in de omgeving van Amsterdam en zette die op alcohol. ‘Het ruikt een beetje grassig’, aldus de kunstenaar. Datacenters vormden ook de inspiratie voor de derde geur, namelijk ozon. ‘Die geur is wat moeilijker te ruiken, het is de geur die in de lucht hangt als het onweert.’ In feite is het de geur van elektrische lading. ‘Het doet me denken aan vroeger in het kopieerhok op mijn basisschool’, zegt Majorana. ‘Ik mocht vaak de printjes gaan halen en de geur van zo’n warm apparaat, dat is ozon. Zo ruiken die datacentra ook.’

Vleugje stoffigheid

Majorana vroeg ook het publiek van The Hmm en zijn eigen volgers op sociale media om mee te denken over de geur van het internet. ‘Grappig genoeg dachten mensen vooral aan de geur van oude stoffige computers, heel nostalgisch allemaal. Alsof ze tegenwoordig niet elke dag de hele tijd op het internet zitten.’ Een vleugje stoffigheid zit er dus ook in, als knipoog.

De eerste versie van de geur was veel stoffiger, zegt Majorana. ‘Ik had me namelijk ook laten inspireren door academische literatuur, waarin het internet vaak wordt vergeleken met het ondergrondse schimmelnetwerk van paddestoelen.’ De paddestoelengeur maakte het geheel te muf. ‘Toen ik het mensen liet ruiken, kreeg ik te horen: het internet ruikt veel leuker dan dit!’ In de uiteindelijke geur heeft hij de verschillende noten daarom zo op elkaar afgestemd, dat het resultaat ‘energiek, creatief en een beetje raar’ ruikt.

Stéphane Degoutin-Gwenola Wagon, 'Atlas of the Cloud' Beeld Stéphane Degoutin-Gwenola Wagon

De geur van het internet vormde het startpunt voor de gelijknamige tentoonstelling die Majorana samen met kunstruimte 38CC samenstelde. Tien kunstenaars, inclusief Majorana, maken het ongrijpbare en alomtegenwoordige internet hier tastbaar, zichtbaar en ruikbaar. Zo printte kunstenaar Jeroen van Loon de volledige tekst van de Gutenberg Bijbel, het oudste gedrukte boek, op 12 kilometer glasvezelkabel. Hij combineerde de Bijbeltekst met YouTube-comments over dataopslag. Noor Nuyten fotografeerde de vette vingerafdrukken die we dagelijks op onze telefoonschermpjes achterlaten. Stéphane Degoutin en Gwenola Wagon presenteren hun Atlas of the Cloud, die laat zien welke infrastructuur, zoals datacenters en geautomatiseerde fabrieken, er nodig is voor online activiteiten zoals videobellen en online shoppen.

Als bezoeker kun je ook je eigen, hoogstpersoonlijke ‘geur van het internet’ laten maken, zegt Majorana. Tijdens een geurperformance die hij gedurende de tentoonstelling een aantal keer opvoert, kunnen bezoekers hun persoonlijke herinneringen aan het internet met hem delen. ‘Ter plekke maak ik daar een geur van, die je na afloop mee naar huis kunt nemen.’