De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is. Ditmaal: sommige mensen zijn echt moreel superieur aan jou.

Mijn beste vriend is veganist. Hij vindt het eten van dierlijke producten zielig voor de dieren in kwestie en slecht voor de planeet. Zelfs om vier uur ‘s nachts, dronken in een snackbar, slaat hij nog een frietje af als er mayonaise op zit. Toen ik hem eens vroeg of hij wel honing eet, antwoordde hij resoluut: ‘Nee natuurlijk niet, die is voor de bijen.’

Het voelt soms ongemakkelijk. Als ik met hem in een eetcafé zit en het niet kan laten de spareribs te bestellen, moet hij het doen met een veganistische versie van een caesarsalade: ijsbergsla, tomaat en croutons. Ik weet van vroeger dat mijn vriend vlees ook lekker vindt en allebei weten we dat het beter is voor de wereld om het niet te eten. Ik kies voor vlees, mijn vriend kiest voor een betere wereld en krijgt daar niets anders voor terug dan een goed gevoel over zichzelf.

Elke week verschijnen er opiniestukken die dat goede gevoel problematiseren. Mensen zoals mijn vriend doen een claim op morele superioriteit en dat is gevaarlijk. Het doet denken aan dictaturen en andere narigheid. Het publiek verslindt dat soort opinie met een gretigheid die ik slechts ken van het moment dat iemand een bord spareribs voor mijn neus zet.

‘Zij voelen zich beter dan ons en juist dát is het probleem’, het is een razend populaire redenatie, want het neemt het schuldgevoel weg dat je bijvoorbeeld krijgt als je spareribs eet naast een veganist. Maar er is een probleem met deze redenatie. Mensen zoals mijn vriend vóélen zich namelijk niet alleen moreel superieur, ze zíj́n het ook. En vleeseters die dat erkennen, zijn moreel superieur aan vleeseters die dat niet doen.