Ziet u een plaatje van een fjord, dan spelen uw hersenen Griegs ‘Peer Gynt’ voor u af

Wat zou ik graag op bezoek gaan in Huize Troldhaugen, ‘trollenheuvel’, in Bergen, Noorwegen, in 1890 of zo. Ik klop aan, hij doet open – een man van 1,52 meter met beperkte longcapaciteit, wild haar en een snor waarvan de haren voorbij zijn bovenlip groeien. Edvard Hagerup Grieg, componist des huizes, heet mij welkom, en speelt vervolgens een lyrisch stukje op zijn vleugel terwijl zijn vrouw (tevens zijn nicht) een Noors feestmaal bereidt (ja, zo waren die rolpatronen nu eenmaal in 1890, en wie ben jij om daar als tijdreiziger over te oordelen?).

Grieg (1843-1907), van vaderskant van Schotse afkomst, zou bij leven uitgroeien tot de nationale componist van Noorwegen. Het was een tijd waarin vele volkeren en (pas ontstane) landen naar hun identiteit zochten, en naar kunstenaars om die identiteit uit te dragen. Veel componisten in Europa ontwikkelden een interesse voor volksmuziek. Zo ook Grieg.

Inmiddels kent de halve wereld zijn werk, ook al is lang niet iedereen zich daarvan bewust. Ziet u een plaatje van een trol of een fjord, dan spelen uw hersenen waarschijnlijk Griegs Peer Gynt voor u af, zo sterk is zijn muziek met Noorwegen verbonden. Drie stukken om hem nóg beter te leren kennen.

1. Uit Holbergs tijd

Zo specifiek als de smaken van de Noorse keuken zijn (denk aan gerookte schapenkoppen en gefermenteerde vis), zo toegankelijk zijn de noten van Grieg. Dat geldt bijvoorbeeld voor Fra Holbergs tid, ‘uit Holbergs tijd’, een suite voor strijkorkest met dansen in 18de-eeuwse stijl. De naam verwijst naar de (toneel)schrijver en filosoof Ludvig Holberg (1684–1754), die net als Grieg uit Bergen kwam. Die neo-18de-eeuwse stijl is zo 18de-eeuws als het Kasteel de Haar (voltooid 1912) van architect Pierre Cuypers middeleeuws is: het is vooral heel fantasievolle, beeldende en buitengewoon effectieve muziek.

Het laatste deel is een lichtvoetige, ritmische rigaudon, waarin het spel op de Noorse Hardangerviool (een viool met vier extra resonerende snaren) wordt geïmiteerd. Dat contrasteert lekker met de melancholische toets, later in dat deeltje, die voor Grieg zo kenmerkend is.

2. Pianoconcert

Grieg volgde zijn conservatoriumopleiding in Leipzig. Hij beweerde dat hij er weinig had opgestoken. Dat moet toch wel meevallen, getuige zijn Pianoconcert in a-klein, dat goed is georkestreerd en een ambitieuze solopartij heeft. Hij was 24 toen hij het stuk schreef. Het was het enige concert dat hij zou voltooien. Al een jaar na zijn dood werd het opgenomen. Inmiddels zijn er meer dan vierhonderd opnamen van het concert, waaruit wel blijkt hoe geliefd het is. Ik moet er nog ongeveer 384 beluisteren, voorlopig vind ik de opname van Stephen Kovacevich het best, denk ik.

3. Derde vioolsonate

Grieg componeerde drie sonates voor de combinatie piano en viool. Zijn laatste (1886) wordt het meest uitgevoerd. Hij was er zelf ook zeer tevreden mee, en geef hem eens ongelijk. Ook hier is er de invloed van volksmuziek, is er de lyriek. Toch krijg je het gevoel dat hier een componist aan het werk is geweest met een bredere blik. Waanzinnig mooi.