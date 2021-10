Zie je een De Cock dan zie je een cover met een Amsterdams straatbeeld – al 89 keer

Deel 89, 2021. Beeld De Fontein

Kolksluis, Bloemenmarkt, Muiderpoort, Koninklijk Paleis: al bijna een halve eeuw trekken Amsterdamse locaties voorbij op de detectiveromans over inspecteur De Cock, zijn sidekick Vledder en de ex-boef Smalle Lowietje, in verhalen over misdaad in Mokum, waarin het wel spannend maar nooit echt grimmig wordt.

De detectives van Appie Baantjer (1923-2010) volgen een vaste formule, met vertrouwde verhaalelementen (De Cock spelt zijn naam ‘met ceeooceekaa’) en een al even vertrouwde vormgeving. Bovenaan op het omslag in rode kapitalen de achternaam van de auteur, daaronder de titel (ook naar vast recept: ‘De Cock en...’) en dan een Amsterdams straatbeeld, eerder realistisch dan pittoresk, met naast grachtenpanden ook pisbakken en parkeerterreinen.

Deel 5, Geïllustreerde Pers 1967, deze editie 1974. Beeld De Fontein

Deel 1, De Arbeiderspers 1964, deze editie 1978. Beeld De Fontein

Het omslagstramien werd begin jaren zeventig bedacht door De Fontein, sindsdien Baantjers vaste uitgever, en is door steeds weer andere ontwerpers trouw doorgegeven. De eerste delen in de reeks verschenen vanaf 1964 bij De Arbeiderspers en De Geïllustreerde Pers, met omslagen door illustratoren als Friso Henstra en Rien Poortvliet. Ook die vroege Baantjers vallen nu onder De Fontein, net als de jongste De Cock-verhalen, die sinds het overlijden van de auteur worden geschreven door Peter Römer.

De Arbeiderspers 1967, illustratie Friso Henstra. Beeld De Arbeiderspers

Nieuwe editie, 1977. Beeld De Fontein

Ongebruikelijk voor zo’n langlopende reeks is dat alle delen (oplage ruim 7 miljoen exemplaren) stuk voor stuk leverbaar zijn. Wie wil, kan het complete werk ook in één keer in huis halen.

Deel 87, 2020. Beeld De Fontein

En nu is er een record: met het 89ste deel, De Cock en de eenzame dood, heeft Jurriaan de Cock collega’s als Sherlock Holmes, Hercule Poirot en Jules Maigret achter zich gelaten. Het is officieel nageteld en wereldkundig gemaakt in het zojuist verschenen Guinness World Records 2022, waarin de Amsterdamse speurder als ‘langstlopende detectivereeks met dezelfde hoofdpersoon’ is opgenomen.

Peter Römer heeft er nog steeds zin in: deel 90, De Cock en moord op stand, is klaar en verschijnt in januari. ‘En nu op naar de honderd’, vindt de uitgeverij.

Deel 90, verschijnt januari 2022. Beeld De Fontein

Baantjer/Peter Römer: De Cock en de eenzame dood Omslag Baqup, foto Bart Hendrix. De Fontein; € 10,99.