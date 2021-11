Zie de truffeljagers met hun hond scharrelen door het schilderachtige Noord-Italiaanse landschap ★★★★☆

The Truffle Hunters

Na een jaar corona-oponthoud krijgt The Truffle Hunters alsnog de verdiende Nederlandse bioscooprelease. In de novembermaand, zoals het hoort, de piektijd voor truffeljagers. We zien ze in visueel uitgekiende cinéma vérité-stijl scharrelen door het sprookjesachtig herfstige landschap van de Noord-Italiaanse streek Piëmont. Ze lijken zo uit een andere tijd gewandeld, al die eigenaardige oude mannetjes met hun honden, op zoek naar dat witte goud. Solisten zijn het, op die innige band met hun viervoeter na: de beste truffelvindplaatsen gaan mee het graf in.

Filmmaker Luca Guadagnino produceerde de documentaire van de Amerikaanse regisseurs Michael Dweck en Gregory Kershaw. Het tweetal drong diep door in het truffelwereldje, om zo niet enkel de schoonheid, maar ook de donkerte van het herderachtige bestaan van de truffeljagers vast te leggen: de zwarte handel en de door prijsstijgingen opgeklopte concurrentiestrijd, waarbij een lievelingshond ook zomaar kan worden vergiftigd.