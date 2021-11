Zeventigers Björn, Benny, Agnetha en Anni-Frid maken met Voyage een onmiskenbare Abba-plaat★★★☆☆

Slechts één keer mochten recensenten het nieuwe album van Abba, Voyage, beluisteren voordat het vandaag zou verschijnen. Veel meer dan een eerste indruk is dit dus niet, maar het aardige van dit eerste album van Abba in veertig jaar (waarvan de band aankondigde dat het ook hun laatste zal zijn), is dat de tien liedjes meteen zo vertrouwd klonken dat het geen enkele moeite kostte om vast te stellen dat Abba op Voyage precies doet wat op grond van de drie al verschenen liedjes verwacht mocht worden.

I Still Have Faith in You, Don’t Shut Me Down en Just a Notion klonken meteen als onmiskenbaar Abba, en dat geldt ook voor de overige zeven liedjes. Opbouw, akkoordenschema’s, samenzang en productie: het lijkt wel alsof er in veertig jaar niets veranderd is. Het gemak waarmee Björn, Benny, Agnetha en Anni-Frid – inmiddels zeventigers – alles eigenlijk hetzelfde houden, doet je zelfs afvragen waarom ze de afgelopen decennia niet meer samen de studio hebben bezocht. Want de vrolijke jubeltoon, die Abba eigen was, overheerst ook hier.

Niet dat alle liedjes zo hitgevoelig zijn als hun vroege werk. Dat bewezen de nieuwe singles al. Meer dan een week op de achttiende plaats in de hitparade zat er voor de nieuwe nummers hier niet in. Je kunt ze hittechnisch gerust flops noemen.

Maar het moet wel heel gek lopen wil Little Things geen hit worden. De dames zingen begeleid door kerstbelletjes over kerstkousen in een ballad die bij uitstek geschikt is voor de decembermaand.

Het is een beter liedje dan het erg plichtmatige en te lange I Still Have Faith in You, dat Voyage wat moeizaam op gang brengt. Een ander hoogtepunt is het door Agnetha gezongen I Can be That Woman, een liedje met een donkere toon. ‘I am not the woman I could have been’, zingt ze op een arrangement dat beter werkt dan het met ouderwets aandoende synths en een discobeat verluchtigde Keep an Eye on Dan dat erop volgt. Jammer toch, die neiging liedjes net iets te vol te willen proppen. Daardoor vallen details zoals subtiele verwijzingen naar oude ABBA-hits (let op enkele intro’s en outro’s) minder op. Maar als in het uptempo No Doubt About It even het ABBA koortje voluit gaat weet je dat je te maken hebt met een onvervalste Abba-oorwurm.

ABBA Voyage Pop ★★★☆☆ Universal