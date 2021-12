Zeventig jaar na dato spat de vitaliteit van Messiaens ‘Chronochromie’ af ★★★☆☆

Chronochromie uit 1960 staat bekend als Olivier Messiaens weerbarstigste orkestwerk. Op deze kraakheldere opname van het Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks onder leiding van Kent Nagano, leerling en bewonderaar van Messiaen, wordt dat vooroordeel ontkracht. Zestig jaar na dato spat de vitaliteit van het werk af.

Dat kan niet gezegd worden over La transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ, dat twee van deze drie cd’s beslaat. Messiaens diepe geloofsbelijdenis was altijd al een kluif, zelfs voor de geoefende luisteraar. Nagano dirigeert het zó partituurgetrouw dat er met de wat blokkerige structuur – waarin orkest-tutti, pseudo-gregoriaanse koren en vogelgezang elkaar afwisselen in plaats van aanvullen – geen spanningsboog overblijft, en je als luisteraar alleen het moment zelf kunt beoordelen.

Nagano weet noch het fijne spinrag dat Reinbert de Leeuw erin vond, noch de zwoele erotiek van van Myung Whun-Chung te evenaren. Wat overblijft is een brok logge orkestklank in hoge resolutie, waarna een mooi zangerige opname van het vroege Poèmes pour Mi, met sopraan Jenny Daviet, een welkome verademing is.

Kent Nagano Messiaen Klassiek ★★★☆☆ BR-Klassik